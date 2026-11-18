استعراض شامل لمباراة الجونة والاتحاد السكندري في كأس مصر، مع تحليل لأداء الفريقين في الدورين السابقين والتوقعات حول نتيجة هذه المواجهة الحاسمة.

تتجه الأنظار نحو استاد خالد بشارة في مدينة الإسكندرية لاستضافة مباراة كروية تجمع بين فريق الجونة و الاتحاد السكندري ، وذلك ضمن جولة ثمن نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ومن المقرر أن إنطلاق المباراة في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة تجمع بين فريقين يطمحان بشدة إلى الوصول إلى مرحلة ربع النهائي، حيث يبحث كلا الطرفين عن فوز ثمين يضمن لهم بطاقة العبور إلى المرحلة التالية من المنافسة. هذه المباراة تحمل طابعًا خاصًا وحماسًا عاليًا، إذ يسعى كل من الفريقين لإثبات جدارته وكسر عقدة الخروج المبكر أو التأهل الصعب.

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اتحاد سكندري يتجاوز غزل المحلة والجونة يفوز على اتحاد الشرطة

وقد وصل الاتحاد السكندري إلى هذه المرحلة بعد أداء قوي في دور الـ32، حيث تمكن من تجاوز عقبة غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، مما يعكس استقراره الفني وقدرته على حسم المواجهات الصعبة. وفي المقابل، حقق الجونة تأهلًا مبهجًا واستحقاقًا بعد فوزه العريض على فريق اتحاد الشرطة بهدفين دون رد في الشوط الأول، ثم إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز كاسح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، مما يدل على هجوميته العالية وقوته الدفاعية في اللحظات الحاسمة.

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وتتسم هذه المواجهة بالندية والشراسة، حيث يعتمد فريق الجونة على الخبرة الكبيرة للاعبيه في مواجهات الكؤوس، بينما يراهن الاتحاد السكندري على حالة المعنويات المرتفعة واستغلال عامل الأرض والجمهور المحلي لحسم النتيجة لصالحه.