جولة موسعة لمحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية لمتابعة تطوير المناطق التراثية

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بجولة تفقدية في مناطق القاهرة الخديوية والتراثية لمتابعة أعمال التطوير، شملت نادي السلاح ومنزل زينب خاتون ووكالة قايتباي وباب الفتوح، بهدف إحياء التراث المعماري وتعزيز السياحة الثقافية.

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية و تطوير القاهرة التراثية ، بجولة تفقدية موسعة بعدد من مناطق القاهرة الخديوية والتراثية بحي الأزبكية، ومنطقة القاهرة التاريخية بحى وسط القاهرة ، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال ال تطوير الجارية بها، وذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التراثية واستعادة مكانتها الثقافية والسياحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطابع التاريخى والتراثى للعاصمة وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية التي تزخر بها القاهرة.

محافظ القاهرة رافق محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية فى جولتهما ، د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

‏ ‏وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير نادي السلاح بحى الأزبكية الذى تنفذه شركة المقاولون العرب باشراف جهاز مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، حيث تم استعراض مراحل التطوير الجارية بالموقع وآليات الحفاظ على قيمة النادى التاريخية والمعمارية، بما يسهم في استعادة دوره الحضاري والخدمي ويتناسب مع مكانته كأحد المعالم المهمة بالعاصمة. ‏ ‏كما تفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية منزل زينب خاتون بحى وسط القاهرة، لمتابعة أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى الأثري التى تقوم بها وزارةالآثار، بما يسهم في تحويله إلى مقصد سياحي وثقافي يعكس ثراء وتنوع التراث المصري ويعزز من الجذب السياحي للمنطقة.

‏ ‏وتضمنت جولتهما بحى وسط القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية بـ وكالة قايتباي التى يقوم بها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ والخطط المستهدفة لإعادة إحياء الموقع واستثماره ثقافيًا وسياحيًا، بما يتوافق مع قيمته التاريخية باعتباره أحد أبرز المعالم الأثرية التي تجسد عراقة القاهرة التاريخية. ‏ ‏كما شملت الجولة تفقد منطقة باب الفتوح ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، والتي تستهدف تحسين المشهد الحضاري والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، مع تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يليق بقيمتها التاريخية والسياحية.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن تطوير القاهرة التاريخية يتم وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على التراث العمراني والأثري ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن استدامة هذه المناطق للأجيال القادمة. ‏ ‏وأكد د.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات إحياء وتطوير القاهرة التراثية ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة، وتعظيم الاستفادة من مواقعها التراثية والأثرية، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي وثقافي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ‏ ‏كما شدد محافظ القاهرة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق رؤية الدولة في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية وإبراز مكانتها كواحدة من أهم المدن التراثية على مستوى العالم.

‏ ‏وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجارية بالقاهرة التراثية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات التنموية والحضارية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العاصمة والحفاظ على إرثها التاريخي للأجيال القادمة. وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث المعماري والتاريخي للقاهرة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة تشمل ترميم المباني الأثرية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المناطق التراثية، وذلك بهدف تحويلها إلى وجهات سياحية جاذبة تعزز الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل جديدة.

وقد أبدى المسؤولون ارتياحهم لمستوى التقدم في الأعمال، مؤكدين أن المشروعات تسير وفق الجدول الزمني المخطط له. من ناحية أخرى، يولي المواطنون اهتمامًا كبيرًا بهذه التطورات، حيث يعبرون عن تفاؤلهم بأن تعيد هذه المشروعات الحيوية للمناطق التاريخية وتجعلها أكثر جاذبية للزوار. كما تساهم هذه المشروعات في الحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة وتعزيز شعور الفخر بالتراث الوطني بين الأجيال الشابة.

ويتم التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه المبادرات، مع التركيز على استخدام المواد والتقنيات الحديثة التي تحافظ على الطابع التاريخي للمباني مع تحسين كفاءتها ووظائفها. وتتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق التطوير ليشمل المزيد من المناطق التراثية في القاهرة، مثل شارع المعز لدين الله الفاطمي وحارة برجوان، وذلك لخلق شبكة متكاملة من المواقع التاريخية التي يمكن للسياح زيارتها. ويأتي هذا في إطار استراتيجية مصر للسياحة المستدامة التي تسعى إلى تنويع المنتج السياحي وتقديم تجارب ثقافية فريدة للزوار.

كما تسهم هذه المشاريع في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال توفير فرص اقتصادية جديدة وتطوير الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والإضاءة. وتعتبر القاهرة التراثية كنزًا حضاريًا يجب الحفاظ عليه، وهو ما تدركه الحكومة جيدًا، لذا فهي تستثمر الموارد اللازمة لضمان استمرار هذه الجهود على المدى الطويل. وبفضل التزام القيادة السياسية والجهود الميدانية للجهات التنفيذية، تسير أعمال التطوير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة، مما يبشر بعصر جديد للقاهرة التاريخية يليق بمكانتها كواحدة من أعرق مدن العالم





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