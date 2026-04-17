جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي تكتشف سلبيات وتحيل مسؤولين للتحقيق

نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، يزور مستشفى 6 أكتوبر المركزي بشكل مفاجئ ليلاً، ويكشف عن غياب أطباء، نقص تمريض، وقصور في الإشراف، مما أدى إلى إحالة مسؤولين للتحقيق وتوقيع جزاءات.

في زيارة مفاجئة وغير متوقعة، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مسائية شملت مستشفى 6 أكتوبر المركزي بمحافظة الجيزة . هدفت هذه الزيارة إلى تقييم مستوى الانضباط في أداء العمل خلال النوبتجيات المسائية، وذلك ضمن إطار استراتيجية الوزارة للمتابعة اللحظية بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

خلال جولته، قام الدكتور عمرو قنديل بفحص قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ غياب المدير المناوب وعدد من الأطباء عن مواقع عملهم، مما دفعه لاتخاذ قرار بإحالتهم فوراً للتحقيق. كما اكتشف وجود نقص في عدد أفراد فريق التمريض، فأصدر توجيهات بإعادة توزيعهم لتلبية الاحتياجات الفعلية للمرضى المترددين على القسم.

استمر نائب الوزير في جولته بتفقد المعمل، وأبدى رضاه عن انتظام سير العمل وتوافر المواد الكاشفة والمواد الكيميائية اللازمة. ومع ذلك، فقد تبين وجود قصور في الإشراف الفني على بنك الدم، فتمت إحالة رئيس القسم للتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، وجهت توجيهات بتوقيع عقوبات مالية على شركة النظافة بسبب تقصيرها في قسم الأشعة.

وشملت الجولة أيضاً تفقد أقسام الباطنة، العظام، العمليات، والنساء. وفي قسم النساء، تم توجيه إنذار لرئيس القسم بسبب قصوره في الإشراف. كما أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات عاجلة في قسم الرعاية المركزة لتسريع عملية تدوير الأسرة واستيعاب الحالات الجديدة، وأمر بزيادة عدد الفريق الطبي في مركز العقر لضمان سرعة الاستجابة لحالات المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولات الميدانية المفاجئة تمثل أداة رقابية أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة داخل جميع المنشآت الصحية. وشدد على التزام الوزارة المستمر بتطوير الأداء والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الوزارة المبذولة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وكفؤة، حيث تسعى الوزارة بشكل دائم إلى رصد أي قصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع مستوى الأداء في جميع المرافق الصحية على مستوى الجمهورية. هذه الزيارات الميدانية لا تقتصر على رصد السلبيات فحسب، بل تشمل أيضاً الإشادة بالإيجابيات والمبادرات الجيدة التي يقوم بها العاملون في القطاع الصحي، وذلك بهدف خلق بيئة عمل محفزة تشجع على التميز والإبداع.

إن التركيز على المتابعة اللحظية يعكس التزام الوزارة بتبني نهج استباقي في إدارة الأزمات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية حتى في أوقات الذروة أو النوبتجيات المسائية. كما أن الشفافية في إعلان نتائج هذه الجولات والإجراءات المتخذة يساهم في بناء الثقة بين المواطنين ووزارة الصحة، ويعزز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين في القطاع الصحي.

إن التحديات التي تواجه القطاع الصحي كبيرة ومتنوعة، وتتطلب جهوداً متواصلة ومنهجية علمية دقيقة لمواجهتها. وتأتي هذه الزيارات التفقدية لتسليط الضوء على بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء والممرضون والفنيون والإداريون في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

إن استمرارية تطبيق هذه الزيارات المفاجئة والرقابة المستمرة هي الضمانة الأساسية لتحقيق رؤية الوزارة في توفير منظومة صحية قوية تلبي تطلعات المجتمع. ويشمل ذلك أيضاً تقييم البنية التحتية للمستشفيات، ومدى توفر الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وضمان بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين على حد سواء.

إن التركيز على هذه النقاط يعكس فهماً عميقاً لأهمية التكامل بين جميع عناصر المنظومة الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.





الصحة وزارة الصحة الجيزة مستشفى 6 أكتوبر المركزي انضباط العمل

