جولات تفقدية مكثفة لمسؤولي الرعاية الصحية بالأقصر لمتابعة سير العمل والخدمات

في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، قام مسؤولو الهيئة بجولات تفقدية في مستشفيات الأقصر، شملت متابعة سير العمل، وتقييم الخدمات المقدمة للمرضى، والتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.

في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سير العمل والخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، قام مسؤولو الهيئة ب جولات تفقدية مكثفة في مختلف أقسام المستشفيات والعيادات. استهدفت هذه الجولات ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المنتفعين ب التأمين الصحي الشامل ، والتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز الجودة وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.\خلال الجولة التفقدية، استعرض نائب مدير فرع الهيئة بالأقصر آليات العمل في العيادات الخارجية، موجهاً بضرورة استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وسلاسة، مع التركيز على تقليل زمن الانتظار للمرضى. كما قام بزيارة الأقسام الداخلية للاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وإجراء حوارات مباشرة مع بعضهم لقياس مستوى رضاهم عن الخدمات. تضمنت المتابعة أيضاً تفقد صيدلية المستشفى للتحقق من توافر الأدوية، ومناقشة آليات صرف العلاج للمرضى لضمان سهولة الحصول عليه، والتنسيق مع الفرق الطبية حول أوضاع المرضى وخطط العلاج. هذه الإجراءات تهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة للمرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات.\بالإضافة إلى ذلك، أجرى الدكتور عرفة الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتور ضياء، مدير الطوارئ بالفرع، جولة ميدانية في مستشفى الكرنك الدولي. شملت الجولة تفقد الأقسام الداخلية والحضانات والعناية المركزة، لمتابعة سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة للمرضى. تم التركيز على التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومراجعة التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى متابعة آليات تقديم الرعاية الصحية للمرضى الداخليين لضمان استمرارية العمل وفق معايير الجودة ومكافحة العدوى. هذه الجولات المستمرة تعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بضمان الجاهزية الكاملة للمنشآت الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة، مما يعزز ثقة المواطنين في نظام التأمين الصحي الشامل





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الهيئة العامة للرعاية الصحية الأقصر التأمين الصحي الشامل جولات تفقدية الخدمات الصحية

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين