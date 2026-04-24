جوليان مور ومارجريتا سبامبيناتو تكرمان بجوائز Women In Motion في مهرجان كان السينمائي

أعلنت مجموعة كيرينغ ومهرجان كان السينمائي عن منح جائزة Women In Motion لعام 2026 للممثلة جوليان مور والمخرجة مارجريتا سبامبيناتو، تقديراً لمساهماتهن في صناعة السينما ودعم قضايا المرأة.

أعلنت مجموعة كيرينغ (Kering) و مهرجان كان السينمائي عن منح جائزة Women In Motion لعام 2026 للممثلة الأمريكية الشهيرة جوليان مور ، تقديراً لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها الهامة في دعم قضايا المرأة وتعزيز التنوع في صناعة السينما.

كما تم الإعلان عن منح جائزة المواهب الصاعدة إلى المخرجة الإيطالية الواعدة مارجريتا سبامبيناتو، وذلك عن فيلمها الأول الطويل Gioia Mia الذي لاقى استحساناً كبيراً من النقاد. سيقام حفل توزيع الجوائز المرموقة يوم 17 مايو ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، مما يضفي المزيد من البريق على هذا الحدث السينمائي العالمي.

جوليان مور، التي تعتبر واحدة من أبرز نجمات جيلها، حصدت على مر السنين العديد من الجوائز السينمائية والتلفزيونية المرموقة، بما في ذلك جائزة الأوسكار، وجائزة إيمي، وجائزة الغولدن غلوب، وجائزة البافتا. تميزت مسيرتها الفنية بقدرتها الاستثنائية على تجسيد أدوار معقدة ومتنوعة، مما جعلها محبوبة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء. من بين أبرز أعمالها السينمائية التي لا تُنسى Still Alice، وThe Hours، وFar From Heaven، والتي أظهرت فيها عمقاً وتميزاً في الأداء.

لكن تكريم جوليان مور لا يقتصر على إنجازاتها الفنية فحسب، بل يمتد ليشمل دورها الفاعل في دعم قضايا المرأة، والدفاع عن حقوقهن، وتعزيز التنوع والشمول في صناعة السينما. كما أنها ناشطة اجتماعية ملتزمة، وتشارك في العديد من المبادرات المدنية التي تهدف إلى مكافحة العنف المسلح وتعزيز السلام والأمن في المجتمعات المتضررة. وقد أعربت مور عن امتنانها العميق لهذا التكريم، مؤكدة أن إتاحة الفرصة للأصوات النسائية المتنوعة هو السبيل الأمثل لبناء سينما أكثر انفتاحاً وتمثيلاً للواقع.

وأشادت Iris Knobloch بمسيرة مور المهنية، معتبرة أنها أعادت تعريف دور المرأة القيادية في عالم السينما، بينما وصفها Thierry Frémaux بأنها إحدى أعظم ممثلات السينما المعاصرة، وأنها تمثل رمزاً للإبداع والتميز في هذا المجال. من جهة أخرى، تم اختيار المخرجة الإيطالية مارجريتا سبامبيناتو للفوز بجائزة المواهب الصاعدة عن فيلمها الأول Gioia Mia، وهو فيلم يتميز بحساسية إنسانية عالية ورؤية بصرية شاعرية.

تدور أحداث الفيلم حول طفل يكتشف الحب والذاكرة خلال فترة إقامة غير متوقعة في بلدة ساحلية خلابة في صقلية، في قصة مؤثرة تستكشف العلاقات الإنسانية المعقدة والتاريخ الخفي للمكان. وقد أشاد النقاد بالفيلم لأسلوبه السينمائي المبتكر وقدرته على إثارة المشاعر لدى المشاهدين. وجاء اختيار سبامبيناتو من قبل المخرجة البرازيلية Marianna Brennand، الحائزة على الجائزة في عام 2025، والتي وصفت فيلم Gioia Mia بأنه تحفة إنسانية تمزج بين الرقة وعمق المعالجة، وأنه يمثل إضافة قيمة إلى السينما الإيطالية المعاصرة.

ويعكس هذا التكريم التزام المبادرة Women In Motion المستمر بدعم المواهب السينمائية الشابة، وتشجيع الإبداع والابتكار في صناعة السينما. إن تكريم كل من جوليان مور ومارجريتا سبامبيناتو هذا العام يؤكد على أهمية دعم التنوع وتعزيز حضور المرأة أمام الكاميرا وخلفها، والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً وإنصافاً للصناعة السينمائية العالمية. هذا التكريم ليس مجرد احتفاء بإنجازات فردية، بل هو رسالة قوية تدعو إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، وإلى بناء عالم أكثر عدلاً ومساواة للجميع





