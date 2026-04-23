جوميز يشترط 200 ألف دولار لتولي تدريب الأهلي.. ومواجهة حاسمة أمام بيراميدز

كشف طارق السيد عن شروط جوزيه جوميز لتولي تدريب الأهلي، بينما يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز في صراع على لقب الدوري الممتاز. التفاصيل الكاملة في هذا الخبر.

أشعل طارق السيد ، النجم السابق لنادي الزمالك، الأوساط الرياضية بتصريحات مفاجئة حول مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ، لتولي قيادة الفريق الأول ل كرة القدم .

وكشف السيد عن تفاصيل مثيرة تتعلق بشروط جوميز لقبول المنصب، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين. في الوقت نفسه، يستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب الحالي ييس توروب لمواجهة حاسمة أمام بيراميدز في إطار منافسات الدوري الممتاز. هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعيان لتعزيز موقفهما في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وتأتي هذه المستجدات في ظل حالة من عدم الاستقرار الفني التي يعيشها النادي الأهلي، حيث يرى البعض أن الفريق يفتقر إلى اللمسة الفنية التي تمكنه من استغلال تعثر المنافسين. وقد أشار فتحي سند، المحلل الرياضي، إلى أن حسم لقب الدوري يعتمد بشكل كبير على نتائج القمة الثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز. كما أكد سند أن الأهلي يمر بفترة فنية أقل من المستوى المطلوب حالياً.

وعلى صعيد آخر، يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته المكثفة على ملعب مختار التتش، بقيادة ييس توروب، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة. وقد عاد الفريق للتدريبات بعد فترة راحة قصيرة، بهدف استعادة التركيز والاستعداد البدني والفني للمباراة. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد. هذا التنافس الشديد يعكس أهمية المباراة المقبلة بين الفريقين، والتي قد تحدد بشكل كبير مسار المنافسة على اللقب.

وتشير التقارير إلى أن جوزيه جوميز قد وافق مبدئياً على تدريب الأهلي، بشرط الحصول على راتب شهري قدره 200 ألف دولار، بالإضافة إلى إلغاء منصب مدير الكرة. هذا الشرط الأخير قد يثير بعض الخلافات داخل إدارة النادي الأهلي، حيث يعتبر البعض أن منصب مدير الكرة ضروري لتسهيل عمل المدرب وتوفير الدعم الإداري اللازم.

من جهة أخرى، أكد وكيل جوميز وجود اهتمام جدي من النادي الأهلي بالتعاقد مع المدرب، مشيراً إلى أن عقد جوميز مع نادي الفتح السعودي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وفي سياق متصل، يسعى النادي الأهلي لتسوية الديون المستحقة على الفريق، حيث قام بسداد أول أقساط صفقة التعاقد مع اللاعب عمرو الجزار بقيمة 7 ملايين جنيه.

كما شهدت الأيام الماضية بعض الأنباء حول اقتراب وائل جمعة، مدافع الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي، إلا أن حلمي طولان، المدرب السابق للزمالك، أكد أن غياب التمويل كان السبب الرئيسي في عدم إتمام الصفقة. وتستعد لاعبات فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة البنك التجاري الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للطائرة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هواوي تعلن عن هاتف Pura 90 Pro Max بكاميرا تقريب 200 ميجا بيكسليتميز هاتف هواوي Pura 90 Pro Max بعدسة تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في هواتف هواوي الرائدة. وتقول الشركة إن الكاميرا قادرة على 'التقاط كل شيء، القريب والبعيد

Read more »

لأول مرة منذ بدء الهدنة.. حزب الله يقصف مستوطنة ردا على خروقات إسرائيلأعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، ولأول مرة منذ بدء الهدنة، قصف مستوطنة إسرائيلية، وقال إن ذلك جاء "ردا على 200 خرق لوقف إطلاق النار".

Read more »

اشتباك مسلح بين الشرطة وعصابات.. احتجاز 200 سائح على جبل في البرازيلفي حادثة أثارت حالة من الذعر في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، احتجز نحو 200 سائح على قمة جبلية شهيرة بعد اندلاع اشتباك مسلح عنيف بين الشرطة وعناصر من إحدى أخ

Read more »

أكثر من 200 مثقف عالمي يدينون تدمير التراث الإيراني ويحذرون من انتهاكات قانونية دوليةفي تصعيد ثقافي وقانوني لافت، أدان أكثر من 200 مثقف وباحث وخبير ومهني في مجالات الثقافة والتراث من مختلف أنحاء العالم ما وصفوه بـ"الضرر غير القابل للإصلاح&q

Read more »

الاحتلال يعقد صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع إلبت سيستمز لشراء ذخائر جويةأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إبرام صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخائر جوية.

Read more »

إسرائيل تشتري ذخائر جوية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولارأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، إصدار أوامر شراء تمتد عدة سنوات، لذخائر جوية من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، في إ

Read more »