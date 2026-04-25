جوميز يرفض الأهلي ويؤكد التزامه بالفتح.. وأحداث ساخنة في النادي الأحمر

مدرب الفتح السعودي يقطع الشائعات حول انتقاله للأهلي، بينما يشهد النادي الأحمر سلسلة من الأحداث الهامة تشمل الفوز بدوري أبطال آسيا، وتكريم سيدات الطائرة، والاستعدادات لقمة الدوري، واحتفالات ذكرى التأسيس.

أثار الحديث عن إمكانية تولي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قيادة النادي الأهلي السعودي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية خلال الأيام القليلة الماضية. وقد جاء رد جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي ، حاسماً ومباشراً، مؤكداً التزامه الكامل بعقده مع ناديه الحالي، ومشدداً على عدم وجود أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع إدارة النادي الأهلي.

وأوضح جوميز، في تصريحات خاصة للإعلامي خالد الغندور عبر برنامج «ستاد المحور»، أن تركيزه منصب بالكامل على قيادة الفتح السعودي نحو تحقيق أفضل النتائج في المنافسات المحلية، مطالباً أي جهة ترغب في التفاوض معه بالتعامل مع وكيله الرسمي في مصر. هذا الرد يضع حداً للشكوك والتكهنات التي انتشرت حول مستقبل المدرب البرتغالي، ويؤكد احترامه لالتزاماته التعاقدية.

وفي سياق متصل، شهد النادي الأهلي سلسلة من الأحداث الهامة خلال اليومين الماضيين، بدءاً من الفوز التاريخي على فريق ماتشيدا الياباني بنتيجة 1-0 في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو الإنجاز الذي حققه الفريق بمشاركة نجمه رياض محرز. وقد تلقى النادي تهاني واسعة من مختلف الأطراف، بما في ذلك المسؤولين الرياضيين والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى الجماهير التي عبرت عن فرحتها العارمة بهذا الإنجاز القاري.

كما شهدت اجتماعات مجلس إدارة النادي اتخاذ قرارات عاجلة تهدف إلى دعم الفريق وتطوير أدائه في مختلف الجوانب. ومن بين هذه القرارات، الاستقرار على عودة اللاعب أحمد رضا إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي البنك الأهلي. بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس إدارة النادي بتكريم فريق سيدات الطائرة بعد فوزه ببطولة أفريقيا، في لفتة تقديرية للاعبات على أدائهن المتميز وإنجازاتهن الرياضية.

ولكن، تخلل هذه الفرحة نبأ محزن بإصابة اللاعبة لانا كونسيساو بقطع في الرباط الصليبي، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب قريباً. كما تشهد الاستعدادات لقمة الأهلي وبيراميدز في الدوري المحلي زخماً كبيراً، حيث تم الإعلان عن تعيين طاقم تحكيم ألماني لإدارة المباراة، وذلك حرصاً على ضمان نزاهة وعدالة التحكيم في هذا اللقاء الهام. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي الأهلي لتوفير جميع الظروف المناسبة للفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة المصيرية.

وفي احتفال تاريخي، شارك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جماهير النادي في الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الـ 119، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الجماهير في دعم الفريق وتحفيزه على تحقيق الإنجازات. كما أثار بيان صادر عن النادي بشأن تغيير اسم اللاعب زيزو جدلاً قانونياً، حيث رد النادي بشكل رسمي على البيان، مؤكداً على حقوقه القانونية.

كل هذه الأحداث تعكس حالة النشاط والحيوية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف المجالات، وتؤكد على طموحه الكبير في تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري





