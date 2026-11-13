جونس هوانغ يستقيل من إنفيديا ويوافق على الإحاطة للكونغرس بشأن التجسس

استقالة جنسن هوانغ من إنفيديا وعي هارفي جونز رئيسا للمجلس، مع موافقته على إحاطة الكونغرس حول علاقة أليس هوانغ بالتجسس الصيني وانتقادات إليزابيث وارن.

وافق جنسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا ، على تقديم إحاطة رسمية لأعضاء الكونغرس الأمريكي لشرح تفاصيل علاقته بامرأة مشتبه في تجسيتها لصالح الصين، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية المعتمدة في الشركة العملاقة للرقائق. جاء هذا الإعلان من قبل النائب الجمهوري جون مولينار، ليؤكد بدء مرحلة جديدة من المراجعة الحكومية المشددة لسلوكيات الإدارة العليا في أكبر شركات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الاستقالة والتعيينات الإدارية الجديدة

انتهت مسيرة جنسن هوانغ البالغة 33 عاماً على رأس شركة إنفيديا التي شارك في تأسيسها، فور تأكيد مجلس الإدارة استقالة هوانغ من مناصبه كرئيس للشركة ورئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة، على أن يسري هذا القرار بشكل فوري. وقد تولت المديرة المالية للشركة كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في أداء مهامها المالية الحالية أثناء فترة الانتقال.

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في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، عين مجلس إدارة إنفيديا المستثمر في قطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي السابق لشركة سينوبسيس، هارفي جونز، ليكون رئيساً لمجلس الإدارة. ومن جانبه، بدأ المجلس عملية بحث نشطة عن رئيس تنفيذي دائم، حيث سيتم النظر في مرشحين محتملين من داخل الشركة وخارجها لضمان استمرارية العمل واستقرار القطاع التقني.

المتطلبات القانونية وطبيعة التحقيق مع الكونغرس

أعلن جون مولينار، الخميس، وفق شبكة إن بي سي نيوز، أن جنسن هوانغ يخضع لمناقشات حية لتحديد الموعد المناسب وشكل الإحاطة البرلمانية المرتقبة. وكانت رسالة مشتركة قد وجهها مولينار إلى جانب النائبين الجمهوريين براين ماست وإريك كروفورد، إلى هوانغ في الرابع من نوفمبر الجاري، طالبوه فيها بتقديم توضيحات شاملة حول كل ما يتعلق بالوضع الأمني والعلاقات الشخصية.

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يرأس جون مولينار اللجنة النيابية المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، بينما يتولى براين ماست رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ويعمل إريك كروفورد رئيساً للجنة الاستخبارات بالمجلس. وأكدت مصادر أن الهدف الاستراتيجي للجنة هو استضافة هوانغ في أقرب وقت ممكن، مما يتيح للجنة تكوين فهم كامل للوقائع وإيصال الحقيقة المطلقة بشأن كافة الوقائع التي أثارت الشبهات الأمنية.

تحليل المخاطر الأمنية وتقارير المخابرات الأمريكية

أعرب المشرعون عن رغبتهم الماسة في معرفة المزيد من التفاصيل الدقيقة عن طبيعة علاقات جنسن هوانغ مع أليس هوانغ، التي شغلت سابقاً منصب مديرة تنفيذية في شركة ميغاسبيد السنغورية. وكانت شركة ميغاسبيد قد خضعت لعملية تدقيق مشددة على خلفية شبهات جدية تتعلق باتهامات بتسهيل تهريب الرقائق الإلكترونية إلى جهات أجنبية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على أمن سلاسل التوريد العالمية.

أكد شخص مطلع على القضية لشبكة إن بي سي نيوز أن أليس هوانغ مشتبه في تعاونها المباشر مع وزارة أمن الدولة الصينية، وهي الجهة المسؤولة عن الاستخبارات الخارجية للبلاد. وقد عمم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مذكرة استخباراتية هامة خلال الربيع الماضي على مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، أوضح فيها أن معلومات دقيقة تشير إلى علاقة عاطفية تربط جنسن هوانغ بمسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال تعمل لصالح جهاز تجسس صيني.

الردود السياسية وانتقادات السيناتورة إليزابيث وارن

أصدرت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، الخميس، بيانا حاده انتقدت فيه جنسن هوانغ بشدة، على خلفية علاقته المزعومة بالمسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد. وركزت الانتقادات على ما قد يترتب على هذه العلاقات غير المعلن عنها من انتهاكات محتملة وجسيمة للأمن القومي الأمريكي، مما يعرض مصالح البلاد للخطر في سياق الحرب التكنولوجية المستمرة.

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ومن جهة أخرى، أصدر جنسن هوانغ بيانا سابقا في وقت سابق من الأسبوع اعتذر فيه بوضوح لزوجته عن خيانته لها، بينما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، بأن هوانغ دخل أيضاً في علاقة مع مسؤولة تنفيذية في شركة إنفيديا كانت تعمل تحت إدارته المباشرة. وأكدت المصادر أنه لا توجد أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، رغم اشتراكهما في اللقب الأخير، مما يوضح أن طبيعة العلاقة هي علاقة عمل وعاطفية بحتة وليست عائلي.

شهدت الصحيفة الأمريكية الفاينانشال تايمز والنيويورك تايمز المذكرة التي نشرها وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر بشكل مباشر. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي بمراقبة أي اختراقات أمنية أو تسريبات تقنية من قبل شركات التقنية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الذي يعتبره المسؤولون الأمريكيون حيزا استراتيجيا بالغ الأهمية للدفاع الوطني والاقتصاد العالمي.

يظل مصير جنسن هوانغ ومسيرته المهنية موضوعا للنقاش الدقيق في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث سيحدد مسار إحاطة الكونغرس كيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع مسؤولي الشركات التكنولوجية في ظل المخاوف الأمنية المتصاعدة. كما أن تعيين هارفي جونز وكوليت كريس يمثلان تجربة إدارية جديدة لشركة إنفيديا تسعى للانتقال دون تعريض قيمتها السوقية للمخاطر.