فيلم Ebenezer بطولة جوني ديب يحقق إيرادات عالمية قوية تجاوزت 46.9 مليون دولار في أيام قليلة، متجاوزاً العديد من الأفلام المنافسة في شباك التذاكر.

حقق فيلم Ebenezer ، الذي يؤدي فيه النجم العالمي Johnny Depp الدور الرئيسي، نجاحاً باهراً في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه رسمياً في دور العرض السينمائية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري. وقد استطاع الفيلم تحقيق انطلاقة قوية ومبهرة، حيث سجل إجمالي إيرادات عالمية بلغت قيمتها 46.9 مليون دولار خلال عدد قليل جداً من أيام العرض الأولي.

تفاصيل الإيرادات والمواقع الجغرافية

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع Box Office Mojo الموثوق، تصدر فيلم Ebenezer قائمة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق إيرادات يومية بلغت 1.2 مليون دولار. وفي ظل هذا التتابع، ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم في الولايات المتحدة ليصل إلى 23.9 مليون دولار خلال فترة زمنية قدرت بـ 6 أيام فقط من بدء العرض.

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إلى جانب الأداء القوي في السوق الأمريكية، ساهمت الأسواق الدولية بشكل ملحوظ في نجاح الفيلم، حيث جمعت إيرادات بقيمة 23 مليون دولار. هذا التوزان الجغرافي للإيرادات يعكس جاذبية الفيلم للجمهور في مختلف مناطق العالم، وليس仅限于 المناطق الناطقة بالإنجليزية فقط.

المقارنة مع الأفلام المنافسة

يقترب فيلم Johnny Depp الآن من حاجز الـ 25 مليون دولار في الإيرادات المحلية بأمريكا الشمالية، حيث يفصله مسافة ضئيلة تقدر بنحو مليوني دولار فقط عن تخطي هذا الرقم القياسي. ويقف الفيلم في منافسة مباشرة مع فيلم الرعب 28 Years Later: The Bone Temple، وهو من بطولة الممثل Ralph Fiennes، والذي جمع حتى الآن 25.1 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

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وفي السياق العالمي، جمع فيلم Ralph Fiennes إجمالياً 58.5 مليون دولار على المستوى الدولي. وبفضل هذا النجاح المتسارع، يمنح فيلم Ebenezer دفعة قوية لمخرجيه وممثله الرئيسي قبل اشتداد المنافسة في السوق السينمائية، لا سيما مع اقتراب طرح فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping قريباً.

قصة الفيلم وإلهاماته الأدبية

تدور أحداث فيلم Ebenezer، الذي يستوحى أجوائه من روايات الأديب الكبير Charles Dickens في لندن، حول رجل يخوض رحلة خارقة للطبيعة تهدف إلى مواجهة ماضيه وحاضره ومستقبله. يسعى البطل في القصة لنيل فرصة ثانية للتكفير عن أخطائه التي ارتكبها، مما يضفي على العمل عمقاً درامياً كبيراً يجذب المشاهدين.

يشكل هذا النجاح السينمائي نقطة تحول مهمة في مسيرة Johnny Depp المهنية الأخيرة، حيث يثبت قدرته على جذب الجماهير رغم التنوع الكبير في النوعيات السينمائية التي يطرحها. ويعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الجمهور للثقة في إنتاجاته الفنية الجديدة.