جون أشقر يُعلن عن عرض ستاند أب جديد عبر MBC شاهد

يُعلن جون أشقر عن عرض ستاند أب جديد عبر MBC شاهد، وهو أول عرض ستاند أب كامل باللغة العربية على مسرح الأوليمبيا الأسطوري في باريس.

كشفت منصة شاهد عن البوستر والإعلان الرسمي للعرض المباشر "عم جرّب"، الذي تم تصويره على مسرح الأوليمبيا الأسطوري في باريس، حيث أصبح جون أشقر أول نجم كوميدي يقدم عرض ستاند أب كامل باللغة العربية على هذا المسرح الأيقوني.

العرض يقدم عبر MBC شاهد في 27 مايو الجاري، وذلك ضمن سلسلة من 6 عروض ستاند أب كوميدي خاصة ضمن أعمال شاهد الأصلية. تم تصوير العرض لايف على مسرح الأوليمبيا الأسطوري في باريس، وهو يوثق الأداء الاستثنائي لجون أشقر كأول نجم كوميدي يقدم عرض ستاند أب كامل باللغة العربية على هذا المسرح الأيقوني، الذي استضاف عبر تاريخه نخبة من أشهر الفنانين ونجوم الكوميديا العالميين، من بينهم كريس روك.

ويضع البوستر الرسمي الجديد مسرح الأوليمبيا في قلب الحملة الترويجية للعرض، في تأكيد على الطابع التاريخي والاستثنائي له، وعلى هويته كعمل كوميدي عربي عالمي. ويمزج "عم جرّب" بين الملاحظة الذكية، والصدق الإنساني، والسرد سريع الإيقاع، ليأخذ الجمهور في رحلة داخل فوضى الحياة في عمر الثلاثينيات، حيث الزواج، والهوية، وتوقعات العائلة، مرورًا بتناقضات الحياة العربية الحديثة، وصولًا إلى ذلك الشعور الإنساني العالمي المشترك، حيث أننا جميعًا نحاول فقط أن نفهم الحياة ونتعامل معها.

ويعلق على ذلك جون أشقر، قائلا: "بالنسبة لي، هذا العرض أكبر من مجرد كوميديا، إنه يتعلق بإثبات أن القصص العربية، والكوميديا العربية، والستاند أب باللغة العربية، تستحق أن تقف جنبًا إلى جنب مع أكبر الإنتاجات والعروض في العالم. كان عرض "عم جرّب" قد تم تقديمه سابقًا في أكثر من 85 مدينة حول العالم، ليصبح واحدًا من أكثر عروض الستاند أب العربي انتشارًا وجولاتٍ عالميًا، مع بيع أكثر من 70 ألف تذكرة عبر عروض امتدت عبر بيروت ودبي والرياض والقاهرة وباريس ولندن وبرلين ومونتريال وتورونتو وسيدني وملبورن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها





