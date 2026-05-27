جيب أفينجر موديل 2026: سيارة SUV صغيرة بتقنيات متطورة وخيارات محركات متنوعة

كشفت جيب النقاب عن أفينجر موديل 2026، سيارة SUV صغيرة بتصميم عصري وجذاب، وخيارات محركات تشمل البنزين والهجين والكهربائي، مع نسخة خاصة بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الشركة.

كشفت شركة جيب الأمريكية عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات جيب أفينجر موديل 2026 ، والتي تنتمي لفئة ال سيارات الـSUV الصغيرة، وتأتي بتصميم عصري وجذاب يجمع بين الفخامة والقوة.

تمثل هذه السيارة نقلة نوعية في استراتيجية جيب نحو السيارات الكهربائية والهجينة، مع الحفاظ على الهوية القوية للعلامة التجارية وقدراتها على الطرق الوعرة. تم الكشف عن السيارة في حدث خاص أقيم في مقر الشركة بديترويت، وحظيت بإشادة واسعة من النقاد والمهتمين بصناعة السيارات. تتميز جيب أفينجر موديل 2026 بالعديد من المميزات التقنية والتصميمية التي تجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات والشباب على حد سواء.

من أبرز هذه المميزات الشبك الأمامي الجديد الذي يحاكي طراز كومباس، مع إضاءة مدمجة ومصابيح أمامية LED Matrix متطورة لتعزيز الرؤية الليلية. كما تأتي السيارة بجنوط جديدة مقاس 18 بوصة تحمل أغطية مراكز مستوحاة من طراز ويليز التاريخي، مما يضيف لمسة من الأصالة إلى التصميم العصري. في الداخل، تحصل السيارة على حشو ناعم للجزء السفلي من لوحة القيادة ومواد فاخرة على ألواح الأبواب، بالإضافة إلى مواد متينة وقابلة للغسل تناسب الاستخدام اليومي.

كما توفر كاميرا أمامية إضافية تسمح بنظام رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل الركن في الأماكن المزدحمة. أما بالنسبة لمحرك جيب أفينجر موديل 2026، فتتوفر السيارة بعدة خيارات تناسب مختلف الاحتياجات. الخيار الأساسي هو محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 101 حصان وعزم دوران 205 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك. هذا المحرك مثالي للاستخدام اليومي داخل المدن وتوفير استهلاك الوقود.

أما النسخة الهجينة فتعمل بقوة 110 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك، وتسمح بالقيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 1 كيلومتر في السرعات المنخفضة، مما يقلل من الانبعاثات في المناطق المزدحمة. ولعشاق القيادة على الطرق الوعرة، تقدم جيب أفينجر موديل 2026 ذات الدفع الرباعي بمحرك كهربائي خلفي يرفع القوة الإجمالية إلى 145 حصان، مع علبة تروس أوتوماتيك توفر أداءً ممتازًا على الطرق غير الممهدة.

أما النسخة الكهربائية بالكامل فهي مزودة ببطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة مع شحن سريع عبر محطات الشحن العامة. بالإضافة إلى ذلك، احتفالاً بمرور 85 عاماً على تأسيس شركة جيب، أعلنت الشركة عن نسخة خاصة لعام 2026 من أفينجر تتميز بشعارات فريدة على الرفارف ولمسات ذهبية على الجنوط والصدادات.

وفي الداخل، تبرز المقاعد بنقشة تارتان مع خياطة ذهبية وشعار 85 على مساند الظهر، مما يمنح السيارة طابعًا حصريًا. تتوفر هذه النسخة الخاصة بعدد محدود من الوحدات، مما يزيد من قيمتها الجمعية لدى هواة السيارات. من المتوقع أن تبدأ مبيعات جيب أفينجر موديل 2026 في الأسواق العالمية بحلول منتصف العام القادم، مع طرحها في منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية 2025. وتتنافس السيارة مع موديلات مثل نيسان كيكس وهيونداي كونا، ولكنها تتفوق بتصميمها الجريء وخيارات المحركات المتعددة





