جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن قتل 25 عنصراً من حزب الله وينفي الهجوم على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل 25 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة، زاعماً أنهم شكلوا تهديداً لقواته. كما نفى الجيش الإسرائيلي أي تورط له في الهجوم الذي استهدف الأراضي الإيرانية.

وادعى الجيش في بيان له أنه ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، قام بتصفية أكثر من 25 مقاتلاً من حزب الله، بالإضافة إلى تدمير مئات المواقع التابعة للحزب المنتشرة في المنطقة الحدودية. وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود إسرائيلية مستمرة لتعزيز الأمن في المنطقة، وتحديداً في المنطقة الأمنية الجديدة التي تسعى إسرائيل لإنشائها جنوب لبنان، بهدف فصل الأراضي اللبنانية عن الأراضي الإسرائيلية وتوفير حماية لسكان الشمال الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة خلال عمليات التمشيط التي تجري في المنطقة، وأن التعاون الوثيق مع سلاح الجو الإسرائيلي أدى إلى القضاء على أكثر من 25 عنصراً من حزب الله الذين اعتبروا يشكلون تهديداً فاعلاً لقواته المنتشرة في المنطقة. وذكر البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يقارب 50 غارة جوية دقيقة استهدفت عناصر حزب الله وبنيته التحتية العسكرية، مؤكداً على التزامه بتدمير القدرات العسكرية للحزب ومنع أي محاولة لتهديد أمن إسرائيل.

وفي سياق متصل، نفى الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع أي تورط له في الهجوم الذي استهدف الأراضي الإيرانية، وذلك بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط طهران. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل لم تقم بأي عملية عسكرية داخل إيران، وأن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة. يأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

من جهته، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقري قاليباف بأن الوضع في طهران مستقر ولا يوجد أي تصعيد أو تهدئة، مؤكداً على أن الإيرانيين والثوريين على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد. وأضاف قاليباف أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها. هذا التناقض في التصريحات بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني يزيد من حالة الغموض والترقب في المنطقة، ويصعب التكهن بمستقبل التطورات.

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن حزب الله قام بتنفيذ عدة هجمات في الأيام الأخيرة على القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان، إلا أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على هذه الهجمات. وأوضح الجيش أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه سيواصل العمل بحزم ضد أي تهديد يوجه إلى مواطني إسرائيل وقواته العسكرية، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأكد الجيش على أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالاستمرار في تهديد أمنها، وأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها. وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأنها ستواصل العمل على تفكيك قدراته العسكرية ومنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي ختام بيانه، شدد الجيش الإسرائيلي على أن أمن مواطني إسرائيل هو الأولوية القصوى، وأنه سيبذل قصارى جهده لحماية أمنهم وسلامتهم.

هذا التصعيد الخطابي من الجانب الإسرائيلي يثير مخاوف من احتمال تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية، ويؤكد على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل حزب الله لبنان إيران الاشتباكات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إجازة عيد تحرير سيناء 2026.. موعدها وتفاصيلهاأعلنت الحكومة المصرية عن إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مع عدم ترحيل الإجازة هذا العام.

Read more »

فتح باب التقديم في مسابقة شغل 25 وظيفة سائق بهيئة المتحف المصري الكبير.. غداأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم في مسابقة لشغل عدد (25) وظيفة سائق

Read more »

أحمد موسى يطالب الدولة بالتدخل لضبط الأسعار: السكر سعره 25 جنيها ويُباع بـ40انتقد الإعلامي أحمد موسى، أسعار السلع في مصر ضاربًا المثل بكيلو السكر الذي يبلغ 25 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمواطنين بـ 40 جنيهًا، متسائلًا عن سبب عدم تدخل الدول

Read more »

ورش فنية للأطفال في بيت العيني احتفالا بذكرى تحرير سيناءقطاع صندوق التنمية الثقافية ينظم يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 برنامج ا ثقافي ا وفني ا متكامل ا يستهدف الأطفال ويجمع بين الإبداع والمعرفة في سياق وطني - الوطن

Read more »

هل يطول اليوم.. الحقيقة الكاملة وراء فكرة الـ 25 ساعةلم تعد فكرة اليوم الذي يمتد إلى 25 ساعة مجرد عنوان جذاب أو خيال علمي، لكنها في الوقت نفسه ليست واقعا وشيكا

Read more »

نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسيعرضت قناة extra news، فيلما تسجيليا بعنوان حراس الرمال وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يوافق بعد غد السبت 25 أبريل.

Read more »