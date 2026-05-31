Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

جيش الاحتلال يزعم تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لحماس في غزة، وتطالب جماهير ليفربول بعودة محمد صلاح

أخبار News

جيش الاحتلال يزعم تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لحماس في غزة، وتطالب جماهير ليفربول بعودة محمد صلاح
جيش الاحتلالحماسمخازن أسلحة
📆5/31/2026 1:35 PM
📰Shorouk_News
19 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 53%

تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لحماس في غزة، ومحمد صلاح يعود إلى ليفربول، ومشروع مونوريل شرق النيل يخفض قيمة التذكرة بنسبة 50%

بعد إقالة سلوت، يزعم جيش الاحتلال تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات ل حماس في غزة، كما تطالب جماهير ليفربول بعودة محمد صلاح . وفي نفس الوقت، أطلقت وزارة النقل نظاما مميزا للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل ، الذي يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بنسبة 50% لكل أنواع الاشتراكات.

يبلغ عدد محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل 14 محطة فقط، وتشمل محطات المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. وتشير الوزارة إلى أن جميع تذاكر واشتراكات الموظفين سوف تقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات. كما أشار إلى أن شركة أكتا قد وفرت أتوبيسات أمام محطة الحي الحكومي لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة الجديدة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

جيش الاحتلال حماس مخازن أسلحة مونوريل شرق النيل محمد صلاح

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«التحالف الوطني» نستهدف إطلاق 200 شاحنة إلى غزة حتى الأربعاء«التحالف الوطني» نستهدف إطلاق 200 شاحنة إلى غزة حتى الأربعاءقال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن القافلة الثانية من الإغاثات، تحرك منها 50 شاحنة البارحة، وهناك 50 أخرى في طريقها إلى المعبر،
Read more »

بمواصفات جبارة.. موتورولا تتألق بهاتفها الجديد Motorola Edge 50 Proبمواصفات جبارة.. موتورولا تتألق بهاتفها الجديد Motorola Edge 50 Proتستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها المميز Motorola Edge 50 Pro والذي يم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها شاشة فائقة الجودة وكاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل، مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.
Read more »

انتظرها.. هواتف رائدة واقتصادية يعلن عنها الأسبوع المقبلوبخلاف ذلك، يأتي الهاتفين بنفس التصميم، وشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وإعداد كاميرا بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 50 ميجابكسل (تقريب 2.5x
Read more »

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصريتباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصريتراجعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مساء الخميس 23 يناير 2025، في البنوك، مسجلة نحو 50,22 جنيه للشراء و 50,32 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
Read more »

بميزات احترافية.. إنفنيكس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدةبميزات احترافية.. إنفنيكس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدةأطلقت شركة Infinix هاتفي Note 50 وNote 50 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، وتستعد الآن لإضافة هاتف آخر إلى سلسلة هواتفها وهو هاتف Infinix Note 50 Pro
Read more »

أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 8 مايو 2025أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 8 مايو 2025شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا نسبيا في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 8 مايو 2025، مسجلا في البنك المركزي المصري نحو 50,61 جنيه للشراء، 50,74 جنيه للبيع.
Read more »



Render Time: 2026-06-03 02:32:13