جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد بلوط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا عن اغتيال أحمد بلوط ، قائد قوة الرضوان التابعة ل حزب الله ، في إطار التصعيد العسكري المستمر على الجبهة الجنوبية للبنان. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية استهدفت بلوط، الذي يُعتبر أحد أبرز القادة الميدانيين في الحزب.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الغارات الجوية والهجمات التي تشنها إسرائيل منذ أشهر، تستهدف قيادات وعناصر بارزة في حزب الله، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة عبر الحدود. وتعد قوة الرضوان من الوحدات القتالية الخاصة التابعة لحزب الله، وتتلقى دورًا محوريًا في العمليات الهجومية والدفاعية داخل الجنوب اللبناني وعلى خطوط التماس مع إسرائيل. ويأتي استهداف قيادة هذه القوة في إطار الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الهادفة إلى تقليص قدرات الحزب الميدانية، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله أحمد بلوط قوة الرضوان تصعيد عسكري

