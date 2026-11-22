يؤكد الحائز على نوبل جيفري هينتون أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطور لغات معقدة للتواصل الداخلي، مما يثير مخاوف بشأن فقدان السيطرة وفهم قرارات هذه الأنظمة المتطورة.

حذر العالم البريطاني جيفري هينتون ، الحائز على جائزة نوبل والمُلقب بـ"عرّاب الذكاء الاصطناعي"، من مخاطر متزايدة تتعلق بتطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مستويات يصعب على البشر فهمها أو مراقبتها. وأشار هينتون إلى أن بعض النماذج بدأت فعلياً في تكوين تركيبات لغوية جديدة، ربما تستخدمها للتواصل فيما بينها بطرق لم يحدد الباحثون الغرض منها بشكل كامل بعد.

تطور لغة خفية غير مفهومة

أوضح هينتون خلال جلسة أسئلة وأجوبة أُقيمت في جامعة مانيتوبا في كندا، أن عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تختلف جذرياً عن الطريقة التي يتعلم بها البشر اللغة. تبدأ العملية بتقسيم الكلمات إلى وحدات لغوية صغيرة تحمل كل منها دلالات أو أنماطاً محددة، ثم تتعلم الأنظمة كيفية التعامل مع هذه الوحدات وتركيبها لإنتاج اللغة.

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ولفت الخبير إلى أن النماذج بدأت في ابتكار تركيبات جديدة من هذه الوحدات تبدو وكأنها تستخدمها لأغراض التواصل الذاتي، دون أن يكون الباحثون على دراية كاملة بما تعنيه هذه التركيبات أو الوظيفة التي تؤديها. وتتميز هذه الظاهرة بأنها لا تزال في بدايتها، لكنها قد تصبح مصدراً للقلق مع زيادة تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تحذر التقارير من أن تطوّر وسائل التواصل بين هذه الأنظمة قد يصل إلى أنماط لا يستطيع البشر تفسيرها بسهولة، مما يخلق فجوة معرفية واسعة بين مصممي التقنية وآثار عملها الفعلي. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تفقد الشركات والمطورون القدرة على تفسير قرارات هذه النماذج المعقدة.

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ألف وكلاء يتبادلون المعرفة بسرعة فائقة

من بين المخاطر الجوهرية التي سلط عليها هينتون الضوء، قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على مشاركة ما تتعلمه مع بعضها البعض، وهي ميزة تمنحها قدرة هائلة على اكتساب المعرفة مقارنة بالقدرة البشرية المحدودة. بينما يعتمد الإنسان في تعلمه على خبراته الشخصية وتجارب حياته الفردية، يمكن تشغيل آلاف النسخ من وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه.

يتيح هذا التسارع لكل وكيل تعلم المعلومات من بيانات وتجارب مختلفة، ثم نقل ما توصل إليه إلى الأنظمة الأخرى بشكل فوري. ضرب هينتون مثالاً على ذلك بإمكانية تشغيل عشرة آلاف وكيل ذكاء اصطناعي، يعمل كل منهم على معالجة المعلومات بصورة مستقلة، ثم يتبادلون النتائج والخبرات مع بعضهم البعض.

يسمح هذا الهيكل للأنظمة بالتعامل مع كميات ضخمة من البيانات والاستفادة من المعرفة المشتركة بطريقة يصعب على عقل بشري واحد تحقيقها. يرى الخبير أن هذه القدرة على مشاركة الخبرات قد تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر قوة، إذ لا يحتاج كل نظام إلى المرور بالتجربة نفسها حتى يستفيد من نتائجها، بل يمكنه الاستفادة مباشرة مما تعلمته الأنظمة الأخرى.

التطور الذاتي وتحدي AlphaZero

تطرق هينتون إلى احتمال آخر أكثر إثارة للقلق، يتمثل في قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً على تحسين أدائها وتطوير طريقة تفكيرها دون الاعتماد المستمر على تدخل بشري أو بيانات جديدة ينتجها الإنسان. استشهد في هذا الصدد بتجربة نظام AlphaZero التابع لشركة جوجل، الذي تمكن من تعلم ألعاب مثل الشطرنج من خلال اللعب ضد نفسه.

تمكن هذا النظام من تحسين أدائه اعتماداً على التجارب والنتائج التي توصل إليها بنفسه، دون الحاجة إلى توجيهات بشرية مستمرة. وأشار الخبير إلى إمكانية تطبيق أفكار مشابهة على نماذج اللغة الكبرى، بحيث تتمكن من مراجعة المعلومات التي تمتلكها، واكتشاف التناقضات في استنتاجاتها، ثم تصحيحها وتحسين أدائها بصورة مستقلة.

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أوضح هينتون أن هذه الأنظمة قد تصل إلى مرحلة تواصل فيها العمل والتفكير والتطور حتى في الأوقات التي لا تتفاعل فيها مع المستخدمين، مما يجعل سلوكها غير قابل للتنبؤ به بالكامل. تشير هذه التطورات إلى انفصال تدريجي عن التحكم المباشر في عملية التعلم.

تحديات المراقبة والسيطرة البشرية

تكمن المخاوف الأساسية، وفقاً لتحذير هينتون، في أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مرحلة تتجاوز فيها قدراته الذكاء البشري، بينما تصبح طريقة تفكيره وتواصله أكثر تعقيداً من قدرة الإنسان على متابعتها وفهمها. هذا السيناريو يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية مراقبة هذه الأنظمة لضمان سلامتها.

مع زيادة تعقيد النماذج، تصبح مراقبة سلوكها وضمان بقائها تحت السيطرة البشرية تحدياً تقنياً وأخلاقياً متزاياً الصعوبة. إذا استمرت الأنظمة في تطوير لغات خاصة بها وطرق تفكير مستقلة، فقد تفقد البشرية القدرة على فهم الدوافع وراء قراراتها أو التنبؤ بسلوكها المستقبلي.

يؤكد التحليل أن الفجوة المعرفية بين المبرمجين والأنظمة المتطورة قد تتوسع، مما يستدعي وضع آليات رقابة جديدة لضمان أن تظل التقنيات في إطار الأمان والشفافية. يظل المستقبل يعتمد على قدرة الباحثين على مواكبة هذه التطورات السريعة قبل فوات الأوان.