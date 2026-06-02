جيلي EX5 EM-i 2026 تتألق في سوق السيارات المصري بمواصفات هجينة متطورة وأسعار تنافسية

تستعرض هذه المقالة المواصفات التفصيلية لسيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 الهجينة التي دخلت السوق المصري مؤخراً، مع التركيز على مواصفات المحرك والتجهيزات الترفيهية وأنظمة الأمان، neben den verfügbaren Ausstattungsvarianten und Preisen.

يشهد سوق ال سيارات المصري تطوراً ملحوظاً مع إطلاق العديد من الطرازات الهجينة الحديثة لعام 2026، بهدف تلبية طلب المستهلكين المتزايد على مركبات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات المتطورة، استجابةً لتحولات صناعة ال سيارات العالمية نحو الخيارات الصديقة للبيئة.

وقد برزت في هذا السياق سيارة جيلي EX5 EM-i النسخة الهجينة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، كأحد أبرز الموديلات التي تجمع بين المواصفات العملية والفاخرة، tanto في التصميم الخارجي المميز كما في التجهيزات الداخلية الشاملة. وتأتي هذه السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي توربو ينتج قوة 218 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 262 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية، مما يمكنها من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، وخزان وقود سعة 51 لتراً، مما يوفر توازناً جيداً بين القوة والاستهلاك.

وتحتوي على باقة واسعة من التجهيزات القياسية والاختيارية تشمل: نظام تشغيل بدون مفتاح، شاشة لمس متعددة الوسائط، نظام ترفيه خلفي، فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية، فرش جلد، تكيف، بلوتوث، USB، AUX،以及多项便利与安全配置如GPS定速巡航、电动门窗、电动后视镜、遥控钥匙、智能泊车辅助、电子 stabilization system ( ESP )，防抱死制动系统 ( ABS )، توزيع قوة الفرامل الإلكتروني ( EBD )، numerous airbags including side and curtain airbags، إ Immobilizer ضد السرقة، وحساسات الركن. وتتوفر السيارة في السوق المصري بفئتين سعريتين: الفئة الأولى بسعر 1,399,000 جنيه مصري، والفئة الثانية بسعر 1,549,000 جنيه مصري.

وبذلك تعد جيلي EX5 EM-i خياراً جذاباً ضمن فئة SVU الهجينة المنافسة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود واتجاه الدولة لتعزيز استخدام المركبات الموفرة للطاقة





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