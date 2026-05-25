جيلي تكشف عن جيومتري سي الكهربائية موديل 2026 بتقنيات متقدمة ومدى 485 كلم

أطلقت شركة جيلي طراز جيومتري سي الكهربائي 2026، كروس أوفر كوبيه ببطارية 72 كيلوواط وسعة قيادة 485 كلم، مزودًا بشاشة 12.3 بوصة، نظام صوت بوس، تقنيات أمان شامل، وإمكانية شحن لاسلكي.

أعلنت شركة جيلي عن إطلاق طرازها الجديد " جيومتري سي " موديل 2026 كسيارة كهربائية من فئة الكروس أوفر الكوبيه، حيث يجمع التصميم العصري مع تقنيات متقدمة تلبي توقعات السوق المتطلبة.

تم تزويد السيارة ببطارية سعة 72 كيلوواط في الساعة، ما يتيح لها توليد قدرة 201 حصان وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر. قدرة التسارع من الصفر إلى 100 كلم في الساعة تتحقق في 7.7 ثانية فقط، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 485 كلم بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة الشحن. يأتي نظام النقل آلياً لتوفير تجربة قيادة مريحة وسلسة. تشتمل مواصفات جيومتري سي موديل 2026 على شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة تدعم إضاءة محيطية، ومقاعد جلدية مريحة مع وظائف تبريد وتدفئة.

نظام الصوت من بوس يتضمن ثمانية سماعات مع سوب ووفر، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانورامي ثابت يضفي إحساساً بالاتساع داخل المقصورة. تتوفر تقنيات الاتصال الحديثة مثل آبل كاربلاي والبلوتوث، مع واجهة رقمية متكاملة تجعل السيارة تبدو كأنها جهاز إلكتروني متطور. من ناحية السلامة والراحة، تم تجهيز السيارة بشاحن لاسلكي، ومثبت سرعة، ونظام ثبات إلكتروني، وتحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات.

كما تشمل مزايا الرؤية الخلفية كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام رؤية 360 درجة، مراقبة النقاط العمياء، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، مكابح طوارئ ذاتية، قراءة مسار، ونظام قراءة لافتات الطريق. وتعكس سيارة جيومتري سي تطور مجموعة جيلي القابضة منذ تأسيسها في الصين عام 1986، حيث انتقلت من شركة محلية لتصنيع مركبات اقتصادية إلى أحد أكبر اللاعبين في قطاع السيارات عالمياً منذ دخولها هذا المجال رسميًا في عام 1997





