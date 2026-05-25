جيلي بريفيس موديل 2026: تصميم عصري وجذاب ومواصفات متقدمة

تتوفر السيارة في السعودية بسعرين، الأولي 90 ألف ريال، والثاني 98 ألف ريال، ويمكن الاطلاع على مواصفاتها الكاملة في النص أعلاه.

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي بريفيس موديل 2026 ، وتنتمي بريفيس لفئة ال سيارات السيدان، وتظهر ب تصميم عصري وجذاب ، وتجمع بذكاء بين الروح الرياضية الهجومية والرفاهية الرقمية المتقدمة .

عدت السيارة جيلي بريفيس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4825 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1469 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

محرك جيلي بريفيس موديل 2026تحصل سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 325 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة .

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2026تمتلك سيارة جيلي بريفيس موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، إضاءة LED أمامية، ونهارية، وخلفية بتصميم نحيف وعصري، وبها فتحة سقف بانوراما تمنح المقصورة ضوء طبيعي وشعور بالاتساع، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة، وبها نظام تشغيل متطور يعتمد على شريحة Qualcomm Snapdragon 8155 فائقة السرعة، وبها شاشة وسائط ترفيهية عملاقة مقاس 13.2 بوصة تدعم نظام أبل كاربلاي وأوتو دو، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وبها نوافذ ذكية ممتصة للطاقة الشمسية، وتكيف أوتوماتيك مع فتحات خلفية وفلتر تنقية الهواء CN95.

ويوجد بـ جيلي بريفيس موديل 2026 ايضا، نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام التحكم في الجر والتشبث (TCS)، وبها نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ومساعد صعود المرتفعات لمنع تدحرج السيارة، وبها حساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرات خارجية بزاوية رؤية 540 درجة لكشف أدق التفاصيل حول الهيكل، وبها 4 وسائد هوائي





