تروي هذه القصة كيف لاحقت العميلة السابقة جين كولينز قضية الاحتيال المرتبطة بشركة ليبر باي نيكساس، حتى إدانة الزوجين بسرقة قيمة بوليصة تأمين على الحياة.

أمضت جين كولينز ثلاثين عاماً عميلة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ولم تلازمها قضية طوال هذه المسيرة كما فعلت قضية مايكل دونوفان ، وهو محتال وقس سابق يملك الملايين. وظلت كولينز تتعقب أثر دونوفان لسنوات، ولم تتوقف عن ذلك حتى بعد بلوغها سن التقاعد، وفق ما نشرته بي بي سي عربي.

كان دونوفان يظهر بانتظام في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، متحدثاً تارة عن حقوق المهاجرين، وتارة عن مناهضة العنصرية، وأحياناً عن إصلاح العدالة. ويعيش دونوفان وزوجه ريتشارد مور في منزل يقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من مقر إقامة كولينز، في مقاطعة أوغوستا بولاية فرجينيا.

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قضية ليبر باي نيكساس وخيوط الاحتيال المالي

امتلك دونوفان ومور شركة ليبر باي نيكساس، التي جمعت أكثر من 200 مليون دولار من مهاجرين يرغبون في التحرر من قبضة مراكز الاحتجاز الأمريكية. وبحسب جهات رقابية حكومية، تم ذلك عن طريق الاحتيال.

عكفت عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق في قضية نيكساس منذ عام 2016 حتى بلوغها سن التقاعد في عام 2021. غير أن التهمة الجنائية الوحيدة التي أثمرت عنها نحو ست سنوات من التحقيقات كانت تهمة الغش الضريبي الموجهة إلى ريتشارد مور.

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التحقت كولينز بأكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو فور تخرجها من الجامعة، ثم ترقت في السلم الوظيفي، وتولت مراقبة مشتبه بهم في قضايا تجسس لصالح روسيا، إضافة إلى قضايا الاتجار في المخدرات. وفي أواخر التسعينيات بدأت مهامها تتجه أكثر نحو جرائم ذوي الياقات البيضاء.

وترى كولينز أن الأدلة الورقية كانت أكثر ما لفت انتباهها في هذا النوع من القضايا. وتقول إن الوثائق في هذه الملفات تحمل قدراً كبيراً من الأدلة الملموسة، وإن هذه القضايا كانت أكثر تحدياً من غيرها.

زاك كروز ودور الزوجين في قضية الكفالة

سدد الزوجان دونوفان ومور مبلغ 500 ألف دولار كفالة لإخراج زاك كروز من السجن، ووفرا له مسكناً، وظهرا في وسائل الإعلام للدفاع عنه. وكان كروز شقيق الرجل الذي قتل 17 شخصاً في باركلاند بولاية فلوريدا.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على كروز، وكان عمره حينذاك 18 عاماً، بعد أن عثرت عليه يركب لوح تزلج داخل المدرسة التي وقعت فيها المذبحة، بتهمة اقتحام المكان، وأودع الحبس. وبعد المذبحة التي نفذها أخوه، حكم القاضي بدفع كفالة مقدارها 500 ألف دولار.

وكشفت التحريات لاحقاً أن الزوجين حصلا من كروز على مبلغ 400 ألف دولار، وهو قيمة وثيقة بوليصة تأمين على الحياة خاصة بوالدته بعد وفاتها. وفي الشهر الماضي أُدين الزوجان بسرقة قيمة هذه البوليصة، فاستُدعيت كولينز شاهدة في أثناء المحاكمة.

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وفي مقابلة مع بي بي سي عام 2022، قال الزوجان دونوفان ومور إن كروز أصبح جزءاً من عائلتهما، واعتبراه ابناً لهما، وأكدا أنهما أنفقا بسخاء على احترافه رياضة التزلج. وقال كروز لاحقاً في المحكمة إن لقاءه بالزوجين لأول مرة كان يشبه دراما الأفلام.

أثر القضية على الضحايا وموعد المحاكمة

تشير كولينز إلى أن جرائم الاحتيال لا تترك أثراً دموياً، لكن آثارها تظهر بوضوح على الضحايا وعائلاتهم. فقد يطال الاحتيال المدخرات الحياتية للضحايا، ويترك أثراً غائراً في نفوسهم بعد أن يتعرضوا للخداع.

وتصف كولينز استدعاءها شاهدة في المحاكمة بأنه فرصتها الأخيرة لمواجهة الزوجين دونوفان ومور في المحكمة، وقد صرحت بذلك لبي بي سي. وكانت الشهادة في هذه المحاكمة هي المحطة التي أعادت كولينز إلى القضية بعد تقاعدها.

وكان الزوجان يعيشان حياة مرفهة رغم تراكم ديونهما، إذ امتلكا أسطولاً من السيارات الفارهة، وأقاما حفل زفاف بقيمة 500 ألف دولار، وطبعا كتاباً على نفقتهما تكلفت طباعته نحو مليون دولار بعنوان 'أمريكا غير الحرة: ما لا تريد حكومتك أن تعرفه'. وفي المقابل، تراكمت عليهما ديون بالملايين مستحقة لعدد من الإدارات التأمينية، وفرضت عليهما غرامة بتهمة تشغيل شركة سندات كفالة دون ترخيص، فيما كانا يتهربان من الدائنين ومصلحة الضرائب.