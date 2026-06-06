جي آي سي إمباو 2026: مواصفات، تجهيزات وأسعار في السوق السعودي

تعرف على مواصفات جي آي سي إمباو 2026، السيارة السيدان الصينية التي تقدمها العلامة في السوق السعودي، مع تفاصيل المحرك، التجهيزات التقنية والأمنية، والمقصورة، إلى جانب السعر المبدئي.

تقدم العلامة التجارية الصينية جي إيه سي مجموعة واسعة من طرازاتها في السوق السعودي، حيث تتعدد الخيارات حسب التجهيزات والتصميم، ومن أبرزها فئة السيدان التي تضم النسخة المطورة إمباو لموديل 2026.

تأتي هذه السيارة بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة قصوى تبلغ 170 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي. تبلغ سعة خزان الوقود 47 لتراً، وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.95 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يقدر بـ 18.9 كم لكل لتر.

تتمتع إمباو 2026 بتجهيزات أمان متقدمة تشمل نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ووسائد هوائية، ومراقبة المسlane، وحساسات الركن والكاميرات، ونظام مكابح مانع للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر. في المقصورة، توجد شاشتان رقميتان قياس 10.25 بوصة للعدادات ونظام الترفيه، مع دعم آبل كاربلاي، ومقعد سائق كهربائي، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومقود متعدد الوظائف مغطى بالجلد، ونظام صوتي بثمانية سماعات، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي. يبدأ سعرها في السعودية من 92.437 ريال سعودي





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