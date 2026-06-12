جي ايه سي M8: ميني فان عائلية بمواصفات متطورة وسعر منافس في السعودية

تطلق جي ايه سي نسختها M8 ضمن فئة الميني فان الكبيرة، بمساحة داخلية واسعة ومحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 252 حصاناً، وتجهيزات حديثة تشمل شاشة تربط بالهواتف الذكية وأنظمة أمان متقدمة، بسعر يبدأ من 162,438 ريالاً سعودياً.

يشهد قطاع ال سيارات العائلية منافسة متصاعدة في الأسواق العالمية، حيث تتجه العلامات التجارية المتنوعة نحو تطوير طرازات تجمع بين الرحابة الداخلية والتقنيات الحديثة وأنظمة الراحة المتقدمة.

ومن أبرز الطرازات التي انطلقت مؤخراً هي النسخة جي ايه سي M8 ضمن فئة الميني فان كبيرة الحجم، التي تقدم مزيجاً متوازناً من الأداء القوي والمساحة الواسعة التي تلبي احتياجات العائلات. تتميز السيارة بهيكل كبير الحجم يبلغ طوله 5.212 متر وعرضه 1.893 متر وارتفاعه 1.823 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.070 متر، مما يوفر مساحة داخلية فسيحة للركاب والأمتعة.

تعتمد جي ايه سي M8 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر ويتكون من 4 أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 252 حصاناً وعزماً يبلغ 400 نيوتن متر. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي. وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 13.1 كيلومتر لكل لتر، مما يجعلها اقتصادية نسبياً في فئتها.

وتحتوي المقصورة على شاشة معلومات وترفيه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متطور، ومقود متعدد الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق. كما تشمل التجهيزات وسائد هوائية وحساسات ركن وكاميرات مساعدة للرؤية، إضافة إلى حزمة أنظمة حماية ومساعدات قيادة مثل المكابح المانعة للانغلاق ومثبت السرعة. يبدأ سعر جي ايه سي M8 في السوق السعودي من 162,438 ريالاً سعودياً، وهو سعر تنافسي مقارنة بمنافسيها في فئة الميني فان الكبيرة. وتقدم السيارة قيمة جيدة مقابل المال بفضل مواصفاتها المتقدمة وتجهيزاتها الشاملة.

ومن المتوقع أن تحظى M8 بإقبال من العائلات الباحثة عن سيارة عملية ورحبة بتقنيات حديثة. وقد أطلقت جي ايه سي هذه النسخة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز حضورها في سيارات العائلات، حيث تجمع بين التصميم العصري والموثوقية المطلوبة للاستخدام اليومي. تُعد M8 إضافة مميزة لخيارات الميني فان في المنطقة، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات التي توفر مساحة وراحة لجميع أفراد الأسرة





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