اللاعب الشاب جي جي غابرييل يغادر مانشستر يونايتد رسمياً للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني بعد حصوله على جواز سفر أوروبي، بعد موسم مميز مع الشياطين الحمر.

أعلن النجم الشاب جي جي غابرييل رسمياً مغادرته لصفوف مانشستر يونايتد ، وذلك تمهيداً للانتقال الرسمي إلى ريال مدريد الإسباني. ويأتي هذا الإعلان بعد توصل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً إلى اتفاق شفهي مع النادي الملكي قبل أن يغادر مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي. وقد انتقل جي جي غابرييل مع عائلته للإقامة في إسبانيا ، حيث بدأ يتدرب بشكل منفصل استعداداً للاندماج مع صفوف الفريق الجديد.

التفاصيل الدقيقة لانتقال جي جي غابرييل

لم يكتفِ جي جي غابرييل بالرحيل الفعلي من النادي الإنجليزي، بل نشر مقطع فيديو وداعياً عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. تضمن هذا الفيديو لقطات يظهر فيه اللاعب وهو يكتب رسالة موجهة خصيصاً إلى إدارة وجمهور مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى استعراض أبرز المحطات الزمنية والإنجازات التي حققها خلال مسيرته مع النادي. وقد ووجه هذا الإعلان بصفقة انتقالية تعتبر من أبرز عمليات نقل المواهب الشابة في موسم الانتقالات الحالي.

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وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتفظ بحقوق تسجيل اللاعب رسمياً حتى نهاية الموسم الحالي، مما يعني أن انتقاله إلى ريال مدريد سيستمر ضمن إطار قانوني ودولي معقد. ومع ذلك، فإن وجود قيد اللعب لا يمنعه من الانضمام إلى أحد أندية الاتحاد الأوروبي، حيث استغل جي جي غابرييل وضعه الخاص للانتقال بسلاسة. وقد مكّن هذا الموقف اللاعب الشاب من استكمال رحلته الكروية في بيئة جديدة تماماً عن البيئة التي نشأ فيها.

الدوافع والمواقف الرسمية لللاعب

يأتي قرار جي جي غابرييل بعد موسم استثنائي في مسيرته الشابة، توج خلاله بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تحت سن 18 عاماً. وقد وضع هذا الإعلان حداً رسمياً للصمت الذي فرضه اللاعب سابقاً بشأن قراره المثير للجدل بالرحيل عن مانشستر يونايتد. وتضمنت رسالته المصورة تعابير عن الامتنان العميق لكل من ساندته خلال مسيرته، مؤكداً أن رحيله ليس قراراً مؤقتاً بل بداية فصل جديد تماماً في مشواره الاحترافي.

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كتب جي جي غابرييل في رسالته الموجهة للنادي: عزيزي مانشستر يونايتد، لقد وصلت إلى النادي عام 2020 عندما كنت طفلاً في العاشرة من عمري محملاً بأحلام كبيرة. وقد تطورت هنا كلاعب وكإنسان، بدءاً من التسجيل في ملعب أولد ترافورد وصولاً إلى الفوز بجائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب تحت 18 عاماً. كما أكد أن لحظات معينة منحها له النادي ستظل محفورة في ذاكرته بشكل دائم ولا يُنسى.

التأثيرات المباشرة والخطوات القادمة

وجه اللاعب الشاب الشكر المباشر إلى جميع المدربين، وأعضاء الجهاز الفني، وزملائه في الفريق، وكل من ساندوه، مشيداً بإيمانهم به ومساعدتهم على التطور المستمر. وأكد جي جي غابرييل أن مانشستر يونايتد سيظل دائماً جزءاً أصيلاً من قصته الشخصية والمهنية، معتبراً أن كل خطوة قطعتها كان لها تأثير كبير على شخصيته الرياضية. وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً بين وسائل الإعلام الرياضية والمتابعين، نظراً لحجم المواهب الشابة التي يتم جذبها من الأندية الكبرى.

وفي ختام رسالته، اختتم جي جي غابرييل كلماته بالتأكيد على بداية فصل جديد في مسيرته الكروية، متمنياً النجاح للجميع في مانشستر يونايتد. وقد أظهر الفيديو مدى النضج الذي وصل إليه اللاعب الشاب في التعامل مع قرارات مصيرية في عمر مبكر. ومن المتوقع أن يركز ريال مدريد الآن على دمج هذا الشاب الموهوب ضمن خططه المستقبلية، خاصة مع حصوله على جواز سفر أوروبي عن طريق والدته ذات الأصول القبرصية، مما يسهل إجراءاته الإدارية والقانونية.