حاتم صلاح يعلن موعد عرض فيلم القط ذو القبعة في دور السينما 5 نوفمبر

يعرض فيلم القط ذو القبعة بنسخته العربية في دور السينما يوم الخميس 5 نوفمبر، بمشاركة حاتم صلاح وماجد الكدواني، ضمن تجربة أنيميشن كوميدية موجهة للعائلة.

أعلن الفنان حاتم صلاح موعد طرح النسخة العربية من فيلم الأنيميشن والمغامرات The Cat in the Hat، المعروف عربيًا باسم القط ذو القبعة ، حيث يُقرر عرضه في دور السينما يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري. ويشارك في بطولة الفيلم الفنان ماجد الكدواني إلى جانب حاتم صلاح ، في عمل يستهدف جمهور العائلة ومحبي أفلام الرسوم المتحركة.

وجاء الإعلان عن الموعد عبر حساب حاتم صلاح على موقع إنستجرام، إذ نشر البرومو الرسمي للفيلم وعلق عليه بأسلوبه الكوميدي المعتاد، داعيًا متابعيه إلى انتظار العرض في صالات السينما يوم 5 نوفمبر. ويجمع العمل بين الكوميديا والرسوم المتحركة في تجربة سينمائية مختلفة عن المعروض التقليدي.

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موعد عرض فيلم القط ذو القبعة في السينمات

يُعرض فيلم القط ذو القبعة في دور السينما يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري بنسخته العربية، وفقًا للموعد الذي كشف عنه الفنان حاتم صلاح. ويأتي هذا الإعلان قبل العرض بأيام قليلة، في إشارة واضحة إلى اقتراب موعد وصول الفيلم إلى الجمهور.

واعتمد حاتم صلاح في الترويج للفيلم على نشر البرومو الرسمي عبر حسابه على إنستجرام، مستخدمًا أسلوب الدعابة الذي عُرف به لدى متابعيه. وربط في تعليقه بين الموعد وحالة الترقب المرتبطة بالفيلم، من دون أن يتطرق إلى تفاصيل إضافية حول أحداثه في ذلك المنشور.

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خلفية شخصية القط ذو القبعة الأدبية

ابتكر الكاتب والرسام الأمريكي دكتور سوس شخصية القط ذو القبعة، التي ظهرت للمرة الأولى في كتابه الشهير الصادر عام 1957. ومنذ ذلك الحين أصبحت الشخصية من أبرز الشخصيات الأدبية في عالم الأطفال، وأيقونة ارتبطت بأجيال متعاقبة من القراء حول العالم.

ويعيد الفيلم تقديم هذه الشخصية الراسخة في الذاكرة الثقافية، ليمنحها تجربة بصرية جديدة تعتمد على الرسوم المتحركة. ويقدم العمل أول فيلم أنيميشن روائي طويل مخصص للشخصية للعرض السينمائي، وهو ما يمنحه أهمية خاصة لمتابعي أعمال دكتور سوس ومحبي الشخصية.

أحداث الفيلم وأثره على جمهور العائلة

تدور أحداث الفيلم حول القط صاحب القبعة، الذي يتولى مهمة استثنائية لإعادة البهجة والمرح إلى حياة الشقيقين جابي وسيباستيان، بعد أن واجها صعوبة في التأقلم مع انتقالهما إلى مدينة جديدة. ويضع هذا الإطار الفيلم في قلب قصة عن الأسرة والتكيف مع التغيير.

وخلال رحلته، يخوض القط سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة في محاولة لإنجاز مهمته. وفي المقابل، يفتح أمام الشقيقين أبوابًا جديدة إلى عالم مليء بالخيال والمفاجآت، وهو ما يجعل العمل موجهًا لجمهور العائلة ومحبي أفلام الأنيميشن على حد سواء.