حادث قطار العياط: 88 مصابا و4 وفيات وارتفاع جاهزية المستشفيات

وزارة الصحة والسكان تعلن عن حصيلة أولية لحادث قطار العياط يوم 8 نوفمبر 2026 بـ88 مصابا و4 ضحايا، مع توجيه الدكتور خالد عبدالغفار بتعزيز الاستعداد الطبي في الجيزة وبني سويف.

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن النتائج الأولية لحادث انقلاب عربات القطار الذي وقع على طريق القاهرة-أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا في محافظة الجيزة ، مشيرة إلى تسجيل أربع وفيات وإصابة 88 شخصًا.

تأتي هذه البيانات في ظل المتابعة المكثفة من قبل الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، الذي أمر برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظتي الجيزة وبني سويف.

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تفاصيل الضحايا وإخلاء المصابين

أكدت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد المصابين بلغ 88 مصابًا، تم توزيعهم على عدة مستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد المشاركة الفعالة لـ72 سيارة إسعاف في عمليات الإخلاء والإسعاف.

وشمل النقل الطبي نقل 49 مصابًا إلى مستشفى الواسطى، بينما تم نقل 29 مصابًا إلى مستشفى العياط، إضافة إلى 10 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أطفيح لتأمين علاجهم.

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الحالة الصحية والتعزية الرسمية

تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مع تأكيد استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية لهم لضمان تعافيهم، في ظل توجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار بتوفير كافة أشكال الدعم اللازم.

قدمت وزارة الصحة والسكان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل، مع تأكيد استمرار الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي في مواقع الإصابة والمستشفيات.

الإجراءات الطبية والجاهزية الميدانية

تم نقل 4 جثامين في الحادث، حيث وُضع جثثان في مستشفى الواسطى، وجثة في مستشفى أطفيح، بينما وُضعت الجثة الرابعة في موقع الحادث، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للتعامل مع الضحايا.

يأتي هذا التحرك السريع من وزارة الصحة والسكان استجابة مباشرة لتطورات الحادث، حيث يواكب الوزير الدكتور خالد عبدالغفار عن كثب التداعيات الصحية للحادث الذي وقع على طريق القاهرة-أسوان الزراعي.

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وتظل وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، تركز جهودها على توفير الدعم الطبي والإسعافي اللازم في محافظتي الجيزة وبني سويف، لضمان سلامة الجميع في ظل هذه الظروف الطارئة.