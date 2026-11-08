حادث قطار العياط: 4 قتلى و88 مصابا في تصادم الاثنين

تفقد مصر حادث تصادم بين قطارين في العياط أدى إلى مصرع 4 ركاب وإصابة 88 آخرين، في ظل تكرار كوارث السكك الحديدية في المنطقة على مدار عقدين.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في حصر أولي، ارتفاع حصيلة حادث تصادم القطارات الذي وقع اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إلى إصابة 88 راكباً ووفاة 4 ركاب آخرين. جاء ذلك عقب خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وهو الحادث الذي أعاد النقاش حول سر تكرار الكوارث في منطقة العياط بمحافظة جيزة ، والتي عرفتها سجلات السكك الحديدية المصرية عبر أكثر من عقدين من الزمن.

تفاصيل الحادث الجديد وتحركات الطوارئ

شهد مركز العياط، الأحد 8 نوفمبر 2026، تصادمًا عنيفًا بين القطار رقم 134 "تحيا مصر"، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان. وقع الحادث بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، حيث أدى التصادم إلى خروج عدة عربات عن القضبان وتسبب في إصابات بين الركاب.

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هرعت الجهات المعنية فور وقوع الحادث إلى الموقع، حيث أرسلت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ للتعامل مع الآثار المادية والبشرية للحادث. تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في خطوة سعت إلى احتواء التداعيات الإنسانية للكارثة التي هزت المنطقة.

تاريخ حافل بالحوادث في العياط

لا يُعد حادث اليوم مجرد عابر، بل هو جزء من تاريخ طويل من الكوارث التي شهدها مركز العياط، لدرجة بات يُطلق عليها البعض "مثلث برمودا القطارات". تعود جذور هذه الصيغة الشعبية إلى كارثة 20 فبراير 2002، عندما اندلع حريق هائل داخل قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بالقرب من قرية ميت القائد.

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أسفرت الكارثة عام 2002 عن وفاة أكثر من 350 شخصًا، بعد أن اضطرت أعدادًا كبيرة من الركاب للقفز من النوافذ هربًا من النيران، بينما واصل القطار السير لمسافة قبل السيطرة على الحريق. هذا الحدث الدموي وضع المنطقة على الخريطة السوداء لحوادث السكك الحديدية في مصر.

استمرت سلسلة الحوادث بعد ذلك، ففي 24 أكتوبر 2009، اصطدم القطار رقم 188 القادم من أسوان بالقطار رقم 155 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بعد توقف أحدهما عن الاصطدام بماشية، مما أدى إلى انقلاب العربات وسقوط ضحايا. كما شهدت المنطقة في أكتوبر 2010 اصطدام القطار رقم 82 بسيارة نقل محملة بالطوب، وفي يوليو 2012 تصادم القطار رقم 162 مع القطار رقم 990.

تكرار الكوارث وأسئلة الهندسة والأمان

في مارس 2014، انفجرت دراجة نارية أسفل جرار القطار رقم 90 مما أسفر عن وفاة شخص، وفي 17 يناير 2015، خرج القطار رقم 88 عن القضبان في قرية بمها، وسط تقارير عن تلف في القضبان. كانت عام 2016 الأسوأ، حيث سجلت ثلاث وقائع بارزة: وفاة 6 أشخاص في 31 يناير، وخروج قطار عن القضبان في 7 سبتمبر مما أدى لوفاة 5 وإصابة 27، واقتحام ميكروباص للمزلقان في 31 ديسمبر مما أسفر عن قتيلين.

عادت المنطقة إلى الواجهة في 10 سبتمبر 2026، عندما اصطدم قطاري بضائع في حوش محطة البليدة، مما أدى لسقوط جرار وعربتين عن القضبان وإصابة سائق القطار ومساعده. السؤال المطروح دائمًا حول سر هذه التكرارات في نفس الموقع، هل هو خطأ بشري أم مشكلات في الإشارات؟

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التداعيات على حركة النقل والمستهلكين

أدى حادث اليوم إلى إغلاق المنطقة وتأثر حركة القطارات بين الجيزة والفيوم والقاهرة، مما دفع الركاب للانتظار أو البحث عن بدائل نقل أخرى. تعهدت الهيئة بفرق الأوناش للتعامل مع الآثار وإعادة انتظام الحركة، لكن ثقة الجمهور تتأثر سلبًا بهذا التكرار المتواصل لحوادث التصادم والخروج عن القضبان.

يظل سؤال مصير الركاب المصابين الـ88 والموتى الأربعة، ومدى سرعة التعافي الكامل لخط السكة الحديد في هذه المنطقة الحساسة، هو الشاغل الأبرز في الوقت الراهن. مع استمرار التحقيقات في أسباب حادث 8 نوفمبر 2026، يواصل الأهالي والركاب المطالبة بإجراءات أمنية شاملة تمنع تكرار هذه المأساة في المستقبل القريب.