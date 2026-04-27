حادث مروع على الطريق الدائري بالوراق.. مصرع 3 وإصابة 10

شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثًا مروعًا نتيجة فقدان سائق السيطرة على سيارته واصطدامها بمواطنين متوقفين على جانب الطريق، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

شهد الطريق الدائري في منطقة الوراق بالقاهرة حادث ًا مروعًا ومأساويًا، أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب عشرة آخرين بجروح متفاوتة. ال حادث وقع نتيجة فقدان سائق سيارة السيطرة على المركبة واقتحامها مجموعة من المواطنين المتوقفين على جانب الطريق.

وقد أدى هذا الاصطدام المباشر إلى وفاة ثلاثة من الضحايا على الفور، بينما أصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة. فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بنقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. السائق المتسبب في الحادث، والذي كان في حالة صدمة شديدة، تم نقله أيضًا إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة، ويخضع حاليًا للعلاج والرعاية الطبية.

التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة كشفت أن الحادث وقع نتيجة اختلال مفاجئ في عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانحرافها بشكل كبير نحو جانب الطريق. وقد اصطدمت السيارة بالمواطنين المتوقفين في منطقة طلعة الطريق الدائري بالوراق المتجه إلى الهرم. وقد تم تحديد هوية الضحايا القتلى وهم أروى. ح، من منطقة وراق الحضر، ونورا.

أ، من أوسيم. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الوراق المركزي وإمبابة العام لتلقي العلاج اللازم. الشرطة قامت بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة المرور لتجنب أي ازدحام أو حوادث إضافية. كما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وفحصها فنيًا لتحديد سبب فقدان السيطرة عليها.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية. هذا الحادث المروع يلقي الضوء على أهمية الالتزام بقواعد المرور والحفاظ على سلامة الآخرين على الطرق. كما يذكر بأهمية إجراء فحوصات دورية للسيارات والتأكد من سلامة جميع أجزائها، وخاصة نظام القيادة والفرامل. يجب على السائقين توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة، وتجنب السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق.

كما يجب عليهم الالتزام بمسافات الأمان الكافية بين المركبات، وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو التعب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على الطرق والتأكد من تطبيق قوانين المرور بشكل صارم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة المستخدمين. هذا الحادث ليس مجرد خسارة في الأرواح، بل هو تذكير مؤلم بأهمية العمل الجماعي للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق. وتتقدم الأجهزة الأمنية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وتؤكد على التزامها الكامل بتوفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حادث الوراق الطريق الدائري وفيات إصابات مرور مصر

United States Latest News, United States Headlines

