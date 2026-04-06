حادث تصادم مروع على طريق جمصة - بلقاس بالدقهلية يسفر عن إصابة 8 أشخاص

وقع حادث تصادم بين ميني باص ومركبة ربع نقل على طريق جمصة - بلقاس بمحافظة الدقهلية، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة. انتقلت على الفور سيارات الإسعاف و ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتجري التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

أصيب ثمانية أشخاص ب إصابات متفاوتة جراء حادث تصادم مروع على طريق جمصة - بلقاس بمحافظة الدقهلية . تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً عاجلاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين ميني باص ومركبة ربع نقل على طريق جمصة في اتجاه زيان ب بلقاس . وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود ثمانية مصابين، من بينهم طفلين، يعانون من إصابات مختلفة. وقد بدأت التحقيقات الأولية لتحديد أسباب الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والمعلومات من مسرح الحادث.

كما تم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحقق من ملابسات الحادث. وتعتبر هذه الحادثة بمثابة تذكير بأهمية القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، للحفاظ على سلامة الجميع. وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الحوادث المرورية التي تشهدها المنطقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية إضافية للحد من هذه الحوادث الخطيرة. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم، حيث قام الأطباء والممرضون بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتتراوح إصاباتهم بين كسور وسحجات واشتباه في الارتجاج، وتتفاوت درجات هذه الإصابات. وتستمر جهود الأجهزة الأمنية والصحية في التعامل مع الحادث، وتقديم الدعم اللازم للمصابين. كما تجري النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويُذكر أن هذه المنطقة تشهد كثافة مرورية عالية، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، ويدعو إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.\من بين المصابين، تبين أنهم: عبدالله علي عبدالله عبدالمطلب، 25 عامًا، مقيم في زقيلمه بلقاس، وقد تعرض لكسر مضاعف في الساق الأيمن، بالإضافة إلى سحجات في الجسم واشتباه في الارتجاج. محمود إبراهيم حافظ يوسف، 24 عامًا، مقيم في الإصلاح بلقاس، تعرض لسحجات متفرقة في الجسم واشتباه في كسر الكتف الأيسر. محمود سامح عقل علي، 30 عامًا، مقيم في الستاموني، يعاني من سحجات متفرقة في الذراعين واشتباه في الارتجاج. حمادة سعد المتولي حسن، 30 عامًا، مقيم في الستاموني، يعاني من اشتباه في كسر الركبة اليمنى، بالإضافة إلى سحجات في الجسم واشتباه في الارتجاج. عيسى إبراهيم محمد شبانه، 30 عامًا، مقيم في الإصلاح، يعاني من اشتباه في كسر اليد اليسرى والقدم اليسرى، بالإضافة إلى سحجات في الجسم واشتباه في الارتجاج. أحمد شفيق وحيد كمال، 23 عامًا، مقيم في الإصلاح، يعاني من اشتباه في كسر الساق اليمنى، بالإضافة إلى سحجات في الجسم واشتباه في الارتجاج. عمر يسري إبراهيم المنشاوي، 21 عامًا، مقيم في منشأة عبد القادر، يعاني من سحجات في الجسم واشتباه في الارتجاج. ذكي عبد الواحد ذكي مصطفى، 25 عامًا، مقيم في الخلالة بلقاس، يعاني من كدمات في الصدر واشتباه في الارتجاج، بالإضافة إلى سحجات في الجسم. وقد قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى جمصة. وتجري الآن عملية تقييم شاملة لإصاباتهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.\بعد وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية والصحية إلى الموقع، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف. وقد قامت الشرطة بتأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة المرور لتسهيل وصول سيارات الإسعاف والفرق الطبية. كما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، وتجهيزهم لنقلهم إلى المستشفى. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة في سيارات الإسعاف، حيث تم استقبالهم من قبل الأطباء والممرضين، وبدأوا في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وقد تم تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة حالة المصابين، وتوفير العلاج اللازم لهم. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التحقيق في أسباب الحادث، وتحديد المسؤوليات. كما تناشد السلطات جميع السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بحذر لتجنب وقوع الحوادث. ويذكر أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الحوادث المرورية التي تشهدها محافظة الدقهلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الحوادث. ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد عدد المركبات على الطرق، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. لذلك، يجب على الجميع الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بمسؤولية للحفاظ على سلامة الجميع. وتتمنى السلطات الشفاء العاجل للمصابين، وتدعو الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه





حادث تصادم الدقهلية جمصة بلقاس إصابات مرور

