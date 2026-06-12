حادثة إطلاق نار قرب مقر إقامة منتخب الأرجنتين في كانساس سيتي خلال كأس العالم 2026

وقع حادث إطلاق نار داخل مجمع سكني في كانساس سيتي بالولايات المتحدة، على بعد أميال قليلة من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني المشارك في كأس العالم 2026، مما أسفر عن مقتل مراهق وإصابة رجلين وفتى، وتم القبض على المشتبه به وسط مخاوف أمنية متجددة surround المنافسات.

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الداخلية تفحص واقعة اعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة أثارت حادثة إطلاق نار جديدة جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، بعدما شهدت مدينة كانساس سيتي واقعة أمنية خطيرة على مقربة من مقر إقامة منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026. ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، وقع الحادث داخل مجمع سكني في المدينة مساء الخميس، على مسافة تُقدّر بنحو 6 إلى 10 أميال فقط من الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأرجنتيني خلال مشاركته في البطولة.

وأوضحت التقارير أن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل أحد المباني السكنية، لتتوجه على الفور إلى موقع الحادث، حيث عثرت على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية. وأسفرت الواقعة عن وفاة مراهق متأثرًا بإصابته، فيما نُقل رجل وفتى آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط متابعة دقيقة من الجهات الصحية المختصة لحالتهما. وأكدت السلطات الأمنية في كانساس سيتي أنها ألقت القبض على المشتبه به، بينما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات ودوافع الحادث.

وأثار وقوع الحادث بالقرب من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، في ظل تواجد آلاف الجماهير والبعثات الرسمية في المدينة تزامنًا مع منافسات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة شهدتها المدينة نفسها، حيث أُصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر إطلاق نار وقع بالقرب من مقر إقامة ومركز تدريبات منتخب إنجلترا، ما أعاد ملف الإجراءات الأمنية المصاحبة للبطولة إلى الواجهة مجددًا.

ورغم عدم وجود أي مؤشرات على ارتباط الحادثين ببعثات المنتخبات المشاركة أو فعاليات البطولة، فإن تكرار مثل هذه الوقائع في محيط مقرات الإقامة يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المدن المستضيفة خلال تنظيم أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم





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كانساس سيتي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 إطلاق نار أمن

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