حادث تصادم خطير في الباجور.. قائمة مصابين وتفاصيل الواقعة

تفاصيل حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس في الباجور وبنهاي مع قائمة كاملة لأسماء المصابين وأعمارهم ومواقع إقامتهم وحالاتهم الصحية المبدئية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروري خطير على الطريق الإقليمي بنطاق قرية دلهمو، حيث اشتبكت مركبتان هما ميكروباص وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب، وارتفعت حدة الإجراءات الأمنية والطبية فورًا للتحكم في المشهد وتأمين المنطقة المحيطة بالحادث.

تفاصيل الحادث وتدخل الطوارئ

على الفور، انتقلت قوة أمنية متخصصة إلى موقع الحادث في قرية دلهمو لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة المرورية، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين بسرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية الأولية والرعاية الصحية اللازمة لضمان استقرار حالتهم.

Also read وزير الصحة يبحث مع رئيس شركة «HUMA» العالمية توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية

وقامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق الإقليمي لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات مرورية، فيما تكثف الجهود حاليًا لكشف الأسباب المباشرة للتصادم والوقوف على جميع الملابسات الدقيقة التي أدت إلى هذه الكارثة المرورية المأساوية.

قائمة المصابين وتفاصيل الإصابات

أوضحت التقارير الطبية الأولية أسماء المصابين وتفاصيل إقاماتهم وحالاتهم الصحية المبدئية، حيث شملت القائمة سعاد حسين شوقي، البالغة من العمر 30 سنة ومقيمة بقرية بهناي التابعة لمركز الباجور، وتعاني من اشتباه إصابة في الكتف الأيمن والقدم اليسرى، إضافة إلى رانيا كرم عبدالحميد، 23 سنة، مقيمة بنفس القرية وتعاني من اشتباه إصابة في القدم اليمنى.

Advertisement

كما تضم القائمة وفاء إسماعيل إسماعيل أحمد، 28 سنة، مقيمة بقرية بهناي، وتعاني من اشتباه إصابات في البطن والصدر، وأمل صفوت إبراهيم، 23 سنة، مقيمة بقرية بهناي، ويعاني اشتباه إصابته في القدم اليمنى، مما يعكس تنوع الإصابات الجسدية الناتجة عن قوة الاصطدام.

مصابون إضافيون وحالات كسور

ضمت قائمة المصابين أيضًا صابر حسن محمد علي الشيخ، 61 سنة، مقيم بقرية إسريجة التابعة لمركز الباجور، ويشتبه في إصابته بكسر في القدم اليمنى وجارٍ فحصه بدقة، بالإضافة إلى ناديا عبدالعاطي محمد، 41 سنة، مقيمة بقرية بهناي، وتعاني من اشتباه إصابات في الصدر نتيجة الحادثة.

وقد ذكرت القائمة راندا هلال ماضي، 32 سنة، مقيمة بقرية بهناي، دون تسجيل إصابات ظاهرية لها حتى الآن، ومؤمن عبدالمقصود إسماعيل، 25 سنة، مقيم بقرية هيت، ويشتبه في إصابته بكسر في الفخذ، مما يؤكد انتشار التأثيرات السلبية للحادث على فئات عمرية ومناطق سكنية متعددة.

الإجراءات القانونية والمخاطب

تجرى حاليًا إجراءات قانونية دقيقة حيال الواقعة المرورية، حيث تعمل الجهات المختصة على جمع الأدلة وسماع شهادات الشهود المحتملين لتسريع عملية تحديد المسؤوليات، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ في التعامل مع المصابين لضمان تقديم الرعاية الطبية الأمثل.