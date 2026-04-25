حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج.. سيدة متوفاة و4 مصابين

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة أخميم في سوهاج، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة أشخاص. التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج ، حادثًا مروعًا أودى بحياة سيدة وأصاب أربعة آخرين، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت متجهة إلى محافظة أسيوط.

الحادث، الذي وقع في ظروف مؤسفة، يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر الكامنة في الطرق السريعة والحاجة الماسة إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية. تفاصيل الحادث بدأت بتلقي مدير أمن سوهاج، اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع انقلاب لسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود ضحايا ومصابين. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

المعاينات الأولية كشفت عن أن الحادث وقع نتيجة اختلال السيطرة على عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى فقدان التوازن وانقلاب السيارة. السرعات المرتفعة التي يشهدها الطريق الصحراوي الشرقي ساهمت بشكل كبير في تفاقم الحادث، حيث يصعب على السائقين التحكم في المركبات في مثل هذه الظروف. وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من: حسن أ. ح، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو سائق السيارة، وزياد م.

أ، البالغ من العمر 20 عامًا، وأحمد أ. أ، البالغ من العمر 74 عامًا، وعدلي ج. ف، البالغ من العمر 34 عامًا. وجميع المصابين من مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضعون حاليًا للرعاية الطبية. بالإضافة إلى ذلك، أسفر الحادث عن وفاة السيدة مرفت م. ع. ر، البالغة من العمر 50 عامًا، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد أسباب الحادث وملابساته بشكل كامل. وتم تكليف فريق من خبراء المرور بإجراء تحريات دقيقة للوقوف على كافة التفاصيل، بما في ذلك سرعة السيارة، وحالة الطريق، وأي عوامل أخرى قد تكون ساهمت في وقوع الحادث. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وفي سياق متصل، تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور، وذلك لتجنب أي ازدحام أو تعطيل لحركة السير.

هذا الحادث المأساوي يذكر بأهمية الالتزام بقواعد المرور، وتجنب السرعة الزائدة، والحفاظ على المركبات في حالة جيدة، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. كما يطالب هذا الحادث بتكثيف الرقابة المرورية على الطرق السريعة، وتوفير المزيد من وسائل السلامة، مثل حواجز الطرق والإضاءة الكافية، لتقليل خطر وقوع الحوادث





