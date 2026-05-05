حادث تصادم بين حافلة وسيارة ملاكي على طريق القنطرة غرب – بورسعيد يسفر عن إصابة 17 شخصًا

وقع حادث تصادم بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي على طريق القنطرة غرب – بورسعيد، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

شهد طريق القنطرة غرب – بورسعيد ، أمام منطقة الإرسال، صباح اليوم حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب كبيرة تحمل 26 راكبًا و سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة سبعة عشر شخصًا.

وقد استدعت الحادثة استجابة سريعة من فرق الطوارئ والإسعاف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة الفورية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. الحادث أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل جزئي على الطريق، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة المعنية لتنظيم حركة السير وتسهيل عبور المركبات. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على رفع آثار الحادث وتحديد أسباب وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات الطوارئ بلاغًا بالحادث في وقت مبكر من صباح اليوم، وعلى الفور تم إرسال قوة من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وعند الوصول، تبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور. وقد عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة. وتم توزيع المصابين على مستشفى أبو خليفة، الذي استقبل 7 حالات، ومستشفى القنطرة غرب، الذي استقبل 10 حالات.

وقد تم هذا التوزيع بهدف ضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتخفيف الضغط على المستشفيات. وتؤكد المصادر الطبية أن جميع الحالات المصابة مستقرة حتى الآن، ولا توجد أي وفيات نتيجة للحادث. ويخضع المصابون حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة والمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء والممرضين في المستشفيات. الجهات الأمنية والمرورية قامت على الفور بالانتقال إلى موقع الحادث، وقامت بتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، وذلك لتجنب وقوع المزيد من الحوادث.

كما بدأت التحقيقات الأولية لتحديد أسباب الحادث، وما إذا كان هناك أي إهمال أو مخالفات مرورية ساهمت في وقوعه. وتشير المعطيات الأولية إلى أن السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقواعد المرور قد يكونان من الأسباب المحتملة للحادث. وتؤكد الجهات المعنية أنها ستعلن عن نتائج التحقيقات بشكل كامل وشفاف، بعد الانتهاء من جمع كافة الأدلة والمعلومات. وتدعو الجهات الأمنية السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما تشدد على أهمية فحص المركبات بشكل دوري، والتأكد من صلاحيتها الفنية، وذلك لتجنب وقوع الحوادث. هذا الحادث يذكر بأهمية تفعيل قوانين المرور وتشديد العقوبات على المخالفين، وذلك للحد من حوادث الطرق التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتأمل الجهات المعنية أن يكون هذا الحادث بمثابة درس وعظة للجميع، وأن يتخذ السائقون المزيد من الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق





حادث تصادم إصابات الإسعاف مرور القنطرة غرب بورسعيد حافلة سيارة مستشفى

