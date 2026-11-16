حادث تصادم خطير بالبحيرة: إجلاء مصابين لأشمون والداخلية تحقق

تحقق الداخلية في أسباب تصادم أتوبيس بميكروباص بالبحيرة، وإجلاء مصابين لمستشفى أشمون، مع اتخاذ إجراءات قانونية ورفع آثار الحادث.

أفاد إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عنيف بين ميكروباص وأتوبيس على الطريق الإقليمي الواقع داخل نطاق قرية دلهمو. وقد أسفر هذا الحادث المروع عن وقوع عدد كبير من الإصابات بين ركاب المركبتين، مما استدعى تدخلًا سريعًا للسلطات المختصة لاحتواء الموقف.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مباشرة لمعاينة المكان بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة الخطيرة. كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف المتخصصة لنقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات المجاورة، لتلقي الإسعافات الطبية الأولية والرعاية الصحية اللازمة.

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قائمة المصابين والإجراءات الطبية

وأعاد الاستقرار لمركز أشمون الصحي، وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الإسعافات الطبية والرعاية الصحية اللازمة. وقد حصلت "بوابة أخبار اليوم" على أسماء المصابين الكاملين وأعمارهم وأماكن إقامتهم ومواطن إصابة كل منهم، لتوضيح حجم الكارثة.

وتضمنت القائمة سعاد حسين شوقي، البالغة من العمر 30 سنة، ومقيمة بقرية بهناي التابعة لمركز الباجور، وتعاني من اشتباه إصابة بالكتف الأيمن والقدم اليسرى. كما تضم القائمة رانيا كرم عبدالحميد، البالغة 23 سنة، ومقيمة بنفس القرية، وتعاني من اشتباه إصابة بالقدم اليمنى.

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وأضافت القائمة وفاء إسماعيل إسماعيل أحمد، البالغة 28 سنة ومقيمة بقرية بهناي، وتعاني من اشتباه إصابة بالبطن والصدر، بالإضافة إلى أمل صفوت إبراهيم، البالغة 23 سنة، والتي تعاني من اشتباه إصابة في القدم اليمنى. كما ظهرت نادية عبدالعاطي محمد، البالغة 41 سنة، وهي مقيمة بقرية بهناي، تعاني من اشتباه إصابة في الصدر.

بينما سجلت القائمة راندا هلال ماضي، البالغة 32 سنة، وهي مقيمة بقرية بهناي، دون إصابات ظاهرية على الفور. كما ضمت القائمة صابر حسن محمد علي الشيخ، البالغ من العمر 61 سنة، ومقيم بقرية إسريجة التابعة لمركز الباجور، ويشتبه في إصابته بكسر في القدم اليمنى، وجاري فحصه طبياً بدقة.

تحقيقات السبب والآثار المرورية

في السياق ذاته، يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعمل على رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات التي قد تعطل سير المركبات الأخرى. هذا وقد كثفت الأجهزة المعنية جهودها لكشف أسباب التصادم والوقوف على ملابساته بالتفصيل.

كما تم فحص مؤمن عبدالمقصود إسماعيل، البالغ 25 سنة، والمقيم بقرية هيت، ويشتبه في إصابته بكسر في الفخذ. وتهدف هذه الخطوات إلى تأمين الموقع واستعادة الانسيابية المرورية في أقرب وقت ممكن، مع الاستمرار في التعامل مع المصابين حسب حالتهم الصحية.