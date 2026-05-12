حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي في طريق الفرافرة–ديروط: مصرع 2، وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان

حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي في طريق الفرافرة–ديروط أدى إلى مصرع 2 شخصًا وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان، تم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية.

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، بينهم طفلان، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي على طريق الفرافرة–ديروط ، عند الكيلو 125 في اتجاه ديروط بمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادثتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق الفرافرة–ديروط في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي. وأسفر الحادث عن مصرع كل من: صالح محمد مهران، 52 عامًا، ومحمد محمود عطا الكريم، 32 عامًا، حيث وصلا إلى المستشفى جثتين هامدتين، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب 4 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتضمنت قائمة المصابين كلًا من: علي بدر عبد الراضي، 21 عامًا، وشريف علي حسن، 4 أعوام، وآدم علي حسن، 6 أعوام، وحنان حسين علي، 30 عامًا، وجميعهم من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. جرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة المختصة حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات القانونية





