اعتماد وزير التربية والتعليم صرف حافز إثابة لروؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، وتوزيع خطابات الندب على المديريات والتعليمية، وتفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام.

في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات. وفي هذا الإطار، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع خطابات الندب على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق ١٣ يونيو الجاري.

كما سيتم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد ..

مواعيد رسميةالأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم..

مواعيد رسمية الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء الأحد 28 يونيو: اللغة العربية الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة لأصحاب الأعذار القهرية|إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة كاملةقبل امتحانات الثانوية العامة..5 مقترحات عاجلة لمواجهة جروبات الغش الإلكتروني على تليجرامجدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانيةالسبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء ) السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء ) الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصا





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حافز إثابة، لجان امتحانات، الثانوية العامة، امتحان

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