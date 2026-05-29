حافز التميز العلمي حسب قانون الخدمة المدنية: الشروط والقيمة

تصف المقالة الأحكام القانونية لحافز التميز العلمي بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بما في ذلك المؤهلات المؤهلة للحصول على الحافز، وقيمته المالية، والقيود المفروضة على منحه.

يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإطار القانوني ل حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. تنص المادة (39) من القانون على منح هذا الحافز للموظف الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح علاوة تميز أخرى في حالة الحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ويحدد القانون قيمة الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو كحد أدنى: 25 جنيهًا شهريًا للمؤهل متوسط أو فوق المتوسط، 50 جنيهًا للمؤهل عالي، 75 جنيهًا للدبلومة لمدة سنتين، 100 جنيه للماجستير، و200 جنيه للدكتوراة. وتشترط اللائحة التنفيذية عدم منح الحافز أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي، مع وضع شروط وضوابط محددة





