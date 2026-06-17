أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 18-6-2026، حيث تتوقع رطوبة ورياح. وتساءل رئيس تحرير جريدة الوطن مصطفى عمار عن المستفيد من تحويل البلاغات إلى حملات تشهير قبل انتهاء التحقيقات، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بمعاقبة المذنب، بل بحماية البريء من التشهير. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت النشاط النووي الإيراني، وتكلفة الحرب بلغت 700 مليون دولار يومياً.

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 18-6-2026، حيث تتوقع رطوبة ورياح. فيما يتعلق ب مستشفى الشاطبي ، أوضح رئيس تحرير جريدة الوطن مصطفى عمار أن التحقيق وجد لكشف الحقيقة، وليس لتحويل الاتهامات إلى أحكام مسبقة على الناس.

وأضاف أن ليس كل من قدم ضده بلاغ مذنب، وليس كل بلاغ حقيقة لا تقبل الشك، فالتحقيق وجد لكشف الحقيقة، لا لتحويل الاتهامات إلى أحكام مسبقة على الناس، ونشر صور وأسماء وبيانات الأشخاص أو الجهات بمجرد وجود بلاغ قد يدمر سمعة أبرياء قبل أن تقول العدالة كلمتها. وأسأل عمار: ماذا لو كان البلاغ كيدياً؟ ماذا لو انتهى التحقيق إلى حفظه أو إثبات عدم صحته؟ هل ستعود السمعة كما كانت؟

وهل سينسى الناس ما تم تداوله ونشره؟ من حق المجتمع أن يعرف الحقائق، لكن من حق الأفراد أيضاً أن يحفظوا كرامتهم وسمعتهم حتى تثبت إدانتهم بحكم نهائي، والمسؤولية المهنية والأخلاقية تقتضي عدم التشهير بالناس استناداً إلى مجرد بلاغ أو اتهام.

وطالب رئيس تحرير جريدة الوطن بالتزام أكبر بمعايير النشر، والاكتفاء بالإشارة إلى الوقائع دون كشف هوية الأشخاص قبل صدور أحكام قضائية نهائية؛ مستطردًا أنه جرى تداول اتهامات على أنها حقائق غير قابلة للشك في أقل من 24 ساعة، فدمرت سمعة مطربة، واهتزت الثقة في كيان صحي تعليمي وحكومي يخدم الناس ويقدم خدمات مجانية ومخفضة منذ سنوات، وقبل أن تظهر الحقيقة كاملة، كان الضرر قد وقع بالفعل. واختتم الكاتب الصحفي تساؤلاته عن المستفيد من تحويل البلاغات إلى حملات تشهير قبل انتهاء التحقيقات؛ مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بمعاقبة المذنب، بل بحماية البريء من التشهير.

وفي مواجهة الإيران، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت النشاط النووي الإيراني، وتكلفة الحرب بلغت 700 مليون دولار يومياً





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