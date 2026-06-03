حالة الحجاج المصريين في السعودية مستقرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن تقديم 27 ألفاً و438 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن تقديم 27 ألفاً و438 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء 2 يونيو الجاري.

وتم توفير هذه الخدمات الطبية من خلال فرق البعثة الطبية المصرية التي تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين. وتم التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة، حيث لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بين الحجاج المصريين. وتم إجلاء 44 حالة حجة مصرية في المستشفيات السعودية، منها 35 حالة في مكة المكرمة و9 حالات في المدينة المنورة.

وتشكر وزارة الصحة والسكان على الرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء. وتستمر وزارة الصحة والسكان في المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج





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حالة الحجاج المصريين السعودية وزارة الصحة والسكان بعثة الحج الطبية المصرية

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