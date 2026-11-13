حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026: ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس في مصر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية الأفقية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. يتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة ليلاً وفي فترات الصباح الباكر، مما يعكس التباين الطبيعي في درجات الحرارة بين الفترتين.

توقعات شبورة مائية كثيفة على الطرق

تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد. قد تكون الشبورة كثيفة أحياناً، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مستوى الرؤية الأفقية ويعمل على زيادة مخاطر الحركة المرورية على الطرق المتأثرة بها.

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فرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة

تتوقع الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة. وتظهر بعض السحب المنخفضة بصورة متفرقة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

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نشاط الرياح وتأثيرها على الحركة الجوية

ومن المتوقع نشاط الرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. يُرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في مصر غداً.

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة في عدد من المحافظات والمدن، والتي جاءت كالتالي: الإسماعيلية: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة.