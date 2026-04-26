حالة الطقس في مصر يوم الاثنين 27 أبريل 2026: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا مع نشاط للرياح وظهور الشبورة المائية وفرص للأمطار.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026، مشيرةً إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية.

وستشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى طقس مائل للحرارة إلى حار خلال النهار على أغلب المناطق، معتدلًا على السواحل الشمالية، ثم يعود للبرودة في الليل والساعات الأولى من الصباح. هذا الانخفاض في درجات الحرارة مصحوب بنشاط ملحوظ للرياح وظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح، مما يتطلب الحذر الشديد خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وتشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. هذه الشبورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد والالتزام بالسرعات المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة. كما توجد احتمالية لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و45 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء. هذه الرياح ستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة، خاصة في الصعيد والطرق الصحراوية، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال النهار. سجلت درجات الحرارة في القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، بينما سجلت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر 27 درجة للعظمى و14 للصغرى.

أما السواحل الشمالية فقد شهدت طقسًا لطيفًا مع درجات حرارة معتدلة، بينما بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا في محافظات الصعيد، حيث سجلت أسوان 31 درجة للعظمى. تشير التوقعات إلى طقس ربيعي متقلب مع تحذيرات من الشبورة الصباحية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات واتخاذ الاحتياطات اللازمة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير التخطيط : 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناءأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه.

Read more »

توقعات الطقس وتحولات إقليمية وأحداث متنوعةنظرة عامة على توقعات الطقس في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026، بالإضافة إلى ردود فعل على تصريحات نتنياهو، واحتفالات بتحرير سيناء، وأخبار رياضية وإجازات رسمية.

Read more »

انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غداأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الثاني والثلاثين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 27 / 4..

Read more »

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27 أبريل 2026 صحيا وعاطفيا ومهنياحظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية

Read more »

توقعات برج القوس اليوم الإثنين 27 أبريل 2026تحليل مفصل لتوقعات برج القوس على الصعيد المهني والصحي والعاطفي ليوم الإثنين 27 أبريل 2026، مع التركيز على أهم الصفات الشخصية لمواليد هذا البرج.

Read more »

توقعات برج العقرب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026تحليل مفصل لتوقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي ليوم الإثنين 27 أبريل 2026، مع التركيز على أهم الصفات الشخصية لمواليد هذا البرج.

Read more »