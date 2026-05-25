حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى 2026: تفاصيل ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للارصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026. وسيشمل الطقس خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

كما تتوقع الظواهر الجوية شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. فضلاً عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما يتوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما تتوقع درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى): الأربعاء 27 مايو القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 | الصغرى 19 السواحل الشمالية: العظمى 26 | الصغرى 18 شمال الصعيد: العظمى 33 | الصغرى 20 جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 24 الخميس 28 مايو القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 20 السواحل الشمالية: العظمى 26 | الصغرى 18 شمال الصعيد: العظمى 34 | الصغرى 21 جنوب الصعيد: العظمى 38 | الصغرى 25 الجمعة 29 مايو القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 20 السواحل الشمالية: العظمى 26 | الصغرى 18 شمال الصعيد: العظمى 34 | الصغرى 21 جنوب الصعيد: العظمى 39 | الصغرى 26 السبت 30 مايو القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 20 السواحل الشمالية: العظمى 27 | الصغرى 19 شمال الصعيد: العظمى 35 | الصغرى 21 جنوب الصعيد: العظمى 38 | الصغرى 25 الأحد 31 مايو القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 20 السواحل الشمالية: العظمى 27 | الصغرى 19 شمال الصعيد: العظمى 35 | الصغرى 21 جنوب الصعيد: العظمى 39 | الصغرى 2





