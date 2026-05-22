حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مايو 2026: أجواء ربيعية معتدلة مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مايو 2026، حيث ستشهد البلاد أجواءا ربيعية معتدلة صباحا مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. وسيكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. وسيشهد الطقس نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة. وقد تحدث شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. وقد تحدث سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وقد تحدث نشاط رياح قوي مصاحب للسحب الرعدية مع فرص لحدوث البرق وتساقط حبات البرد ببعض المناطق. وقد تصل درجات الحرارة المتوقعة إلى 38 درجة على جنوب الصعيد. وقد حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. وقد حذرت هيئة الأرصاد من احتمالية نشاط رياح قوي مصاحب للسحب الرعدية مع فرص لحدوث البرق وتساقط حبات البرد ببعض المناطق، مطالبة المواطنين بتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة وضرورة متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مايو 2026 أجواء ربيعية معتدلة ارتفاع درجات الحرارة رياح نشطة شبورة مائية سقوط أمطار خفيفة نشاط رياح قوي حالة الطقس في مصر

