حالة الرفض لإسرائيل.. هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن حالة الرفض لإسرائيل أصبحت ظاهرة عالمية، لافتة إلى أنه لا يمكن مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات، من خلال التهديد باغتيال السمعة وكسر المعنويات لكل من يقف في مواجهة مخططاتها أو يرفض سياساتها، مشيرة إلى أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من الظلام والعنف المتصاعد بفعل الحروب ال إسرائيل ية.

أوروبا والولايات المتحدة وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه رغم هذا المشهد القاتم، بدأت تظهر مؤشرات تغيير لافتة، تمثلت في تقدم عدد متزايد من الموظفين والمسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة باستقالاتهم طواعية، دون ضغوط أو تهديدات، تعبيرًا عن رفضهم الوقوف صامتين أمام ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية. ذعر في شمال إسرائيل..

صفارات الإنذار تدوي بعد دقائق من مغادرة نتنياهوالجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكيةفضيحة جديدة تهز حكومة "نتنياهو" .. تقرير عبري يكشف دور زوجته "سارة" في اختيار أبرز المناصب العسكريةإعلام عبري: ترامب حذر نتنياهو عبر زوجته من عواقب تجاهل المطالب الأمريكيةوشددت هند الضاوي على أن القوة الغاشمة قد تنجح في التدمير، لكنها لا تستطيع أن تضمن البقاء أو الاستمرار، مؤكدة أن هذه المواقف الرافضة ستتزايد مع الوقت، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي من السياسات الإسرائيلية.

بعد الاعتداء الإيراني على الكويت.. نتنياهو: طهران تلعب بالنارنتنياهو يقلل من أهمية تباين المواقف مع ترامببعد حالة من الجدل والاضطراب.. الكنيست ينتخب مُحامي نتنياهو الخاص في منصب مراقب الدولةنتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاقوأضافت هند الضاوي أن العديد من دول العالم الثالث باتت تميل إلى تغيير النظام العالمي الذي أسسته الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن نفسها ساهمت في هدم هذا النظام من خلال تدمير مؤسساته وإضعاف مصداقيته.

حالة الرفض لإسرائيلوأكدت هند الضاوي أن حالة الرفض لإسرائيل أصبحت ظاهرة عالمية، لافتة إلى أنه لا يمكن مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن ترامب حقق نجاحات اقتصادية، بينما لم يجلب نتنياهو سوى الخراب والدمار لكل من يقترب من سياساته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل هند الضاوي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب حالة الرفض

United States Latest News, United States Headlines