حالة الطقس اليوم: انخفاض نسبي في الحرارة قبل فصل الصيف

توقعات الأرصاد الجوية ليوم الأحد 14 يونيو 2026 تشير إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة مع نشاط رياح وشبورة مائية صباحية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة ال طقس المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2026، الموافق لآخر أيام فصل الربيع، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على غير المعتاد قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح على عدد من المناطق يسهم في تحسين الإحساس بحالة الطقس وتخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مما يجعل الأجواء أكثر قبولًا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت موجات حارة شديدة. كما توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل على معظم المناطق، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، من خلال خفض السرعة والالتزام بالقيادة الهادئة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، واستخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية المنخفضة، وتشغيل آلة التنبيه على فترات متقطعة عند الحاجة، والتوقف فورًا في حال انعدام الرؤية بشكل كامل.

كما أكدت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق الدرجات المسجلة في الظل، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة من المتوقع خاصة في المناطق الساحلية والداخلية. وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، مع متابعة البيانات الرسمية والنشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس.

ورغم استمرار الأجواء الحارة نهارًا، فإن تراجع درجات الحرارة ونشاط الرياح يمنحان المواطنين أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام الماضية، في مفاجأة مناخية تسبق انطلاق فصل الصيف بأيام قليلة، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة حوالي 37 درجة مئوية مع نشاط رياح معتدل، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية مع طقس جاف. ويحذر خبراء الأرصاد من التعرض المباشر للشمس في فترات الظهيرة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع التأكيد على أهمية ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام واقي الشمس عند الضرورة.

كما يشير التقرير إلى أن فرص سقوط الأمطار تبقى ضعيفة خلال هذه الفترة، باستثناء بعض السواحل الشمالية التي قد تشهد رذاذًا خفيفًا متقطعًا. وتحث الهيئة المواطنين على متابعة النشرات الجوية اليومية للحصول على أحدث التحديثات، حيث أن حالة الطقس في هذا الوقت من العام تتسم بالتقلب السريع بسبب الانتقال بين الفصول. وتستمر الأجواء الحارة نهارًا مع نسيم بحري منعش على السواحل، بينما تكون الأجواء لطيفة في المساء، مما يسمح بممارسة الأنشطة الخارجية بعد غروب الشمس.

وفي الختام، تؤكد الأرصاد أن هذه الأجواء تعتبر طبيعية نسبيًا لهذا الوقت من العام، لكنها تدعو إلى توخي الحذر خلال ساعات الذروة والالتزام بالإرشادات المرورية لتجنب الحوادث





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طقس الأرصاد درجات الحرارة شبورة مائية نشاط رياح

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