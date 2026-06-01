حالة الطقس اليوم في مصر: أجواء حارة ودرجات حرارة مرتفعة

تشهد حالة الطقس في مصر أجواء حارة مفاجئة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. وتشير هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، مع ظهور سحب عالية ومتوسطة على مناطق متفرقة من غرب البلاد.

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، تشهد حالة الطقس أجواء حارة مفاجئة حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اليوم الاثنين خلال ساعات النهار وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

طقس اليوم شديد الحرارة أوضحت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار إلى شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وترتفع درجات الحرارة المحسوسة ويزيد الشعور بالطقس الحار خلال ساعات النهار. وأشارت إلى أن الطقس، يكون مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً.

وأضافت الأرصاد أن تسود أجواء حارة على مختلف المحافظات خلال ساعات النهار، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى مستويات شديدة الحرارة، في حين تميل الأجواء للاعتدال نسبيًا ليلًا على السواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلةالطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجةسحب غير مؤثرة ولا توجد أمطار وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، وتظهر سحب عالية ومتوسطة على مناطق متفرقة من غرب البلاد، بالإضافة إلى بعض السحب المرتفعة غير المؤثرة على القاهرة الكبرى، دون توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

رياح مثيرة للرمال والأتربةوتابعت الهيئة أن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة أسبوع كما أعلنت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 36 و37 درجة بنهاية الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم الأثنين - درجة الحرارة اليوم في العاصمة الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 34. - درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 29. - درجة الحرارة اليوم في العلمين: الصغرى 18 والعظمى 28. - درجة الحرارة اليوم في مطروح: الصغرى 19 والعظمى 27.

- درجة الحرارة اليوم في دمياط: الصغرى 20 والعظمى 26. - درجة الحرارة اليوم في بورسعيد: الصغرى 21 والعظمى 26. - درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية: الصغرى 20 والعظمى 34. - درجة الحرارة اليوم في السويس: الصغرى 20 والعظمى 34.

- درجة الحرارة اليوم في الأقصر: العظمى 40، والصغرى 25 - درجة الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 39، والصغرى 25 - درجة الحرارة اليوم في قنا: العظمى 39، والصغرى 24 - درجة الحرارة اليوم في سوهاج: العظمى 38، والصغرى 22 - درجة الحرارة اليوم في أسيوط: العظمى 37، والصغرى 22 - درجة الحرارة اليوم في المنيا: العظمى 36، والصغرى 22 - درجة الحرارة اليوم في بني سويف: العظمى 36، والصغرى 2





