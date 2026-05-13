حالة مسجد بلال بن رباح بالظهور تحسنا.. وتوجه لأهالي الحي لإعادة افتتاحه بإجراءات تأهيلية

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا على تحسن حالة مسجد بلال بن رباح بالظهور وتوجيها لأهالي الحي لإعادة افتتاحه بعد تشخيص خطورة حالت البناء الحالي.

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا بشأن الوضع الإنشائي لمسجد بلال بن رباح الواقع بمنطقة عين شمس. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد قيام الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة المبنى والوقوف على حالته الراهنة.

وكشف التقرير الفني للجنة الهندسة عن أن الحالة الإنشائية الحالية للمسجد باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المصلين ورواد المسجد من ضيوف الرحمن. بناء على هذه التوصيات الفنية تقرر ضرورة إجراء عملية إحلال وتجديد كلية للمبنى لضمان سلامة الجميع. أشارت الوزارة إلى أن قرار إغلاق المسجد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 2025. وأكدت أن هذا القرار نابع من حرصها الكامل على أرواح أهالي منطقة عين شمس الكرام.

وقد تم الإدراج بالفعل ضمن خطة الوزارة الرسمية للإحلال والتجديد.

"خاص". وفي ختام بيانها، أختمته وزارة الأوقاف عن تقديرها البالغ لأهالي حي عين شمس والمتابعين على اهتمامهم الكبير بعمارة بيوت الله وحرصهم على إعادة فتح المسجد لاستقبال المصلين





