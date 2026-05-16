حالة الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وتوقعات للأمطار والرياح في الساعات القليلة المقبلة

بعد الموجة الحارة الشديدة التي شهدتها كافة الأنحاء يوم الخميس الماضي، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل نسبي أمس الجمعة الموافق 15 مايو، ليستمر انخفاض الحرارة الطفيف أيصا على مدار الساعات القليلة المقبلة. وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم عن كثب، ويتوقع الخبراء أن يستمر اليوم الطقس الربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا. كما يتوقع الخبراء أن نشهد تقلبات جوية خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا/الساعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الاحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خلال ساعات قليلة، ويكون هناك فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس والعقبة، وسرعة الرياح تتراوح بين 45 و 60 كيلومترا/الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار. بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 2 و3 أمتار، واتجاه الرياح يكونى شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وعن خليج لاسويس فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.

