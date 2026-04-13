حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين: ارتفاع في درجات الحرارة مع شبورة وأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع تباين في الظروف الجوية بين المناطق المختلفة. يتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية وصغرى 17 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة عظمى 26 درجة مئوية وصغرى 15 درجة مئوية.

أما شمال الصعيد، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، بينما يشهد جنوب الصعيد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية. هذه الأجواء تتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم. كما ينصح بتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة إذا أمكن، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة. بالتفصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم الاثنين سيكون مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. هذا التباين في درجات الحرارة بين النهار والليل يتطلب من المواطنين ارتداء ملابس مناسبة تضمن لهم الدفء في الصباح والمساء، والراحة خلال ساعات النهار الحارة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى توقعات بظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. هذه الشبورة تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر والقيادة بحذر وتخفيف السرعة. كما يُتوقع أيضاً وجود أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يستلزم على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. تشير التوقعات أيضاً إلى نشاط للرياح على مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السلوم وسيوة وجنوب سيناء. من المتوقع أيضاً وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق. يُنصح بمتابعة التحديثات الدورية من هيئة الأرصاد الجوية للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس، والالتزام بالإرشادات والتوصيات الصادرة عنها. فيما يلي جدول بدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات المصرية: القاهرة 28/17، العاصمة الجديدة 29/16، 6 أكتوبر 29/16، بنها 28/17، دمنهور 27/15، وادي النطرون 28/17، كفر الشيخ 27/16، بلطيم 27/15، المنصورة 27/16، الزقازيق 28/16، شبين الكوم 27/16، طنطا 28/15، دمياط 25/17، بورسعيد 25/17، الإسماعيلية 29/14، السويس 29/15، العريش 23/13، رفح 22/12، رأس سدر 27/16، نخل 26/10، كاترين 19/08، الطور 27/17، طابا 26/12، شرم الشيخ 28/18، الغردقة 29/17، الإسكندرية 25/15، العلمين 25/14، مطروح 25/14، السلوم 30/13، سيوة 32/13، رأس غارب 28/17، سفاجا 28/16، مرسى علم 29/17، شلاتين 32/19، حلايب 30/18، أبو رماد 29/18، مرسى حميرة 29/17، أبرق 28/17، جبل علبة 28/18، رأس حدربة 27/18، الفيوم 29/14، بني سويف 29/13، المنيا 30/14، أسيوط 31/14، سوهاج 31/15، قنا 32/16، الأقصر 33/17، أسوان 33/19، الوادي الجديد 32/15، وأبو سمبل 33/18





