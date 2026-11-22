شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي تقدم لـ هيئة الرقابة المالية برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه لدعم نمو محفظة القروض بنسبة 42%.

تقدمت شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي التابعة إلى إم إن تي-حالًا رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بغرض الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق برنامج سندات توريق جديد. يهدف هذا الإجراء المالي الضخم الذي تبلغ قيمته الإجمالية 30 مليار جنيه مصري إلى تعزيز البنية التمويلية للشركة وتمكينها من مواكبة وتيرة التوسع السريع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل البرنامج التمويلي والقيمة المستهدفة

يُعد برنامج سندات التوريق الذي تقدمت به شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي أداة مالية مبتكرة تهدف إلى تحويل أصولها القائمة إلى سيولة نقدية فورية. تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 30 مليار جنيه مصري، وهو مبلغ يُعتبر ضخماً ويعكس ثقة السوق في قدرة الشركة على إدارة محفظة قروضها بكفاءة عالية. سيتم استخدام هذه الموارد لتمويل عمليات الإقراض الجديدة وضمان استمرارية النمو المستدام للشركة في قطاع التمويل غير المصرفي.

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نمو المحفظة القروض ودافع العرض

تأتي خطوة التقدم بالبرنامج نتيجة للأداء المالي القوي الذي حققته إم إن تي-حالًا خلال العشرة أشهر الماضية، حيث سجلت محفظة قروض التمويل الاستهلاكي لديها نمواً استثنائياً بلغ نسبة 42% على أساس سنوي. هذا الارتفاع الكبير خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 يعكس تزايد الطلب على حلولها التمويلية من جانب المستهلكين، مما دفع الشركة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية هذا الزخم الكبير في الطلب.

استراتيجية التوسع والأهداف المستقبلية

تعتزم شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي إصدار أولى شرائح من برنامج التوريق المخطط له خلال الربع الأخير من عام 2026، وهو توقيت مدروس يتوافق مع احتياجات الشركة لتمويل النمو المستهدف خلال عام 2027. يوفر هذا البرنامج القدرة التمويلية الإضافية اللازمة لدعم المرحلة التالية من توسعات الشركة، مما يضمن لديها سيولة مستدامة تدعم خططها المستقبلية للامتداد الجغرافي وزيادة حصتها السوقية في مصر.

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تعزيز كفاءة الهيكل التمويلي للشركة

يأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة هيكل التمويل وتنويع مصادر الدخل والسيولة المتاحة لها. من خلال الاستفادة من أدوات أسواق رأس المال، تعمل شركة حالًا على تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتمثيل حضور قوي ومتنامي في سوق التوريق المصري، مما يعزز من مرونتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات.

دور الهيئة الرقابية والامتثال المالي

تخضع عملية طرح سندات التوريق لرقابة وتشديد الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان شفافية المعاملة وحماية حقوق المستثمرين. يمثل التقدم الرسمي أمام الهيئة خطوة جوهرية نحو إتمام الصفقة بشكل قانوني وتنظيمي سليم، مما يفتح الباب أمام مشاركة واسعة من المستثمرين في سوق المال المصري والاستفادة من العوائد المحتملة المرتبطة بأداء قطاع التمويل الاستهلاكي المتنامي.