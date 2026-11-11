يُطلع حامدة طلبة على رؤيته لفرع المستقبل بقيادة علي ماهر، ويكشف تفاصيل تجربته مع حسام حسن ويُبرز أهمية محمد صلاح للكرة المصرية.

في تصريحات حصرية، دعا نجم المنتخب السابق حامدة طلبة الجمهور إلى إيمان كامل بقدرات علي ماهر على قيادة فريق مصر، مقدماً سردًا مفاجئًا حول علاقته السابقة مع حسام حسن وأبعاد مستقبل الفراعنة.

رؤية حامدة طلبة بشأن علي ماهر

يؤكد طلبة أن تعاونه مع علي ماهر منذ إنضمامه إلى فريق الأسيوطي جعله يكتشف فاعلية ﻟقائمه في التكتيكات الهجومية واللعب الممتع، معتبرًا أن عبقاريه سيجعل المنتخب يحقق نجاحات ملحوظة في المنافسات القادمة.

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بالمثل، يشير إلى أن حماس الجمهور يتطلب مقاربة متكاملة تُظهر اختلافًا واضحًا في الأداء، مطالبًا القائمين بمنح ماهر منصة لتقويم مساعيه الرياضية.

تجربة طلبة مع حسام حسن والظلم المتسائل

صادف طلبة ذكر تعارضاته مع حسام حسن خلال فترة قيادته للمنتخب، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من اللاعبين تعرضوا للظلم، وقد خُفضت مهامهم بفضل طلباتٍ تجاه مسؤولية لا ينتمي إليها الفرد.

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يذكر أن هنالك تقارير توضح أن هذا الظلم كان له تأثير سلبي على أداء الفريق، رغم عدم مشاركة البعض من اللاعبين في إخفاقات المباريات الأخيرة.

مركز محمد صلاح في تقدير طلبة

أدلى الطلبة بإلقاء الضوء على توقُّع قلب القائد والاحترافية التي يمتلكها محمد صلاح، معتبرًا أنه يُعد نواة حيوية في تطوير كرة القدم المصرية ولا يمكن الاستهانة بمكانته.

يُشيد بقدراته على خلق بيئة أفضل لللاعبين وأكثر، وتأكيد أن أصوله في التعايش مع فريق الألم يُظهر مهنية عالية لا تتوافر في غيره.

الرسالة الحاصلة على قاعدة جماهيرية واسعة

يؤكد طلبة أهمية الدور الجماهيري والإعلامي في دعم علي ماهر، مؤمنًا بأن الجو الإيجابي في معسكر المنتخب سيعكس صورتك مضيئة على المستعرضات القاديمة.

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يحث كل من الحكومة والرياضة على وضع الوقت والموارد الضرورية لحماية قدرات آلية على كشف مسار حافٍ من النتائج المقصودة.

الختام والدعوة إلى التعايش التعاوني

يختتم الطلبة بعبارة رسمية تشجع على ثلاث معايير أساسية: الفرصة، الدعم، والتعاون والتكامل مع روح الفريق الحقيقي للمصرية.