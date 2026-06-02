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حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات
صبري نخنوخنيابة القاهرة الجديدةالتجمع الخامس
📆6/2/2026 11:10 PM
📰Shorouk_News
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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مالك أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس.

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مالك أحد معارض السيارات ب التجمع الخامس . كما قررت النيابة إخلاء سبيل المحامي زياد عكاشة، أحد المجني عليهم في الواقعة، عقب الاستماع إلى أقواله.

وتم إحضار أطراف الواقعة إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وحُرِّر محضر بالواقعة، ثم عُرضوا على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس. وعلى الفور، وجّه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة انتقال القوات إلى مكان البلاغ. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة

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صبري نخنوخ نيابة القاهرة الجديدة التجمع الخامس معارض السيارات

 

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